ZuckOff: Εφαρμογή «βλέπει» τα γυαλιά της Meta πριν αυτά σας δουν και ειδοποιεί αν κάποιος σας καταγράφει

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Η εφαρμογή ZuckOff , που δημιουργήθηκε από τον 30χρονο Πολωνό προγραμματιστή Pawel Szydlowski, χρησιμοποιεί ένα σύστημα ανίχνευσης Bluetooth για να σας ενημερώσει εάν υπάρχει ένα ζευγάρι έξυπνα γυαλιά στο δωμάτιο μαζί σας.

Τα έξυπνα γυαλιά της Meta έχουν δεχθεί έντονη κριτική τους τελευταίους μήνες. Η ανεπιθύμητη βιντεοσκόπηση αποτελεί αυξανόμενη ανησυχία για τη δημόσια ασφάλεια, ενώ χώροι όπως σχολεία και κινηματογράφοι απαγορεύουν όλο και περισσότερο τη χρήση τους.

Ο Szydlowski κατέγραψε τα σήματα Bluetooth που μεταδίδονται από διάφορα μοντέλα έξυπνων γυαλιών, δημιουργώντας ένα ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα για καθένα από αυτά. Αγόρασε το υλικό για να συγκεντρώσει τα δεδομένα που επισημαίνονται όταν ένα μοναδικό αναγνωριστικό ταιριάζει με ένα αναγνωριστικό κατασκευαστή, εντοπίζοντας μοντέλα όπως τα Ray-Ban Meta, Oakley Meta και Snap Spectacles στην περιοχή.

Μια έρευνα του BBC τον Ιανουάριο εντόπισε δεκάδες λογαριασμούς που δημοσίευαν περιεχόμενο με γυναίκες που βιντεοσκοπούνταν δημόσια με γυαλιά Meta χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Ένα βίντεο που δημοσίευε το πρόσωπο και τον αριθμό τηλεφώνου μιας 21χρονης γυναίκας συγκέντρωσε πάνω από 1,3 εκατομμύρια προβολές.

Οι ενδεικτικές λυχνίες εγγραφής σε αυτά τα γυαλιά έχουν αποδειχθεί αρκετά εύκολο να απενεργοποιηθούν με απλά hacks, επιτρέποντας σε έναν αυξανόμενο αριθμό χρηστών να καταγράφουν χωρίς να εντοπίζονται. Περίπου 7 εκατομμύρια ζευγάρια έξυπνων γυαλιών της Meta πουλήθηκαν το 2025.

Τον Ιούλιο, η Meta ανακοίνωσε ότι θα προωθούσε μια ενημέρωση για να ανιχνεύει πότε ένα LED έχει «παραβιαστεί ή καταστραφεί» και να εμποδίζει τους ανθρώπους να βιντεοσκοπούν χρησιμοποιώντας αυτές τις κάμερες. Σε ένα βίντεο στο Instagram, ο επικεφαλής τεχνολογίας της Meta, Andrew Bosworth, δήλωσε ότι η εταιρεία σχεδίασε αυτήν την κάμερα ώστε να γίνεται αντιληπτή από τους ανθρώπους γύρω σας. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι μία από τις βασικές εμπορικές προτάσεις του προϊόντος είναι ότι η κάμερα δεν μοιάζει με κάμερα.

Ωστόσο, το ZuckOff δεν είναι σε θέση να σας πει εάν ένα ζευγάρι γυαλιά που βρίσκεται κοντά σας καταγράφει, ούτε μπορεί να σας πει ποιος τα φοράει. Διαβάζει την ισχύ του σήματος για να σας δώσει κατά προσέγγιση πληροφορίες εγγύτητας, οι οποίες μετατρέπουν ένα αόρατο πρόβλημα σε μερικώς ορατό, το οποίο τουλάχιστον έχει κάποια αξία μέχρι οι νομοθέτες να λάβουν προστατευτικά μέτρα. Η Καλιφόρνια και άλλες περιοχές έχουν λάβει μέτρα για να καταστήσουν την απενεργοποίηση του φωτός καταγραφής ή την καταγραφή ατόμων χωρίς τη συγκατάθεσή τους έγκλημα.

Η εφαρμογή είναι επίσης αρκετά δύσκολο να καταργηθεί νόμιμα από την Meta, καθώς δεν παρεμβαίνει στα σήματα που στέλνουν τα γυαλιά. Η βασική λειτουργία σάρωσης είναι δωρεάν στην εφαρμογή, αλλά υπάρχει επίσης μια έκδοση ZuckOff Pro διαθέσιμη προς αγορά για 25$. Προσθέτει λειτουργίες όπως καταγραφή ιστορικού, δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων ως αρχείο CSV, και συνεχή παρακολούθηση στο παρασκήνιο που μπορεί να σαρώσει για γυαλιά και να στείλει ειδοποιήσεις ακόμα και με την οθόνη σβηστή.

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