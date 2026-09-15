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Στο Terminator 2: Judgment Day, το Skynet δεν ήταν απλώς ένας πολύ έξυπνος υπολογιστής. Ήταν η τεχνητή νοημοσύνη που απέκτησε αυτονομία, αντιλήφθηκε την ανθρωπότητα ως απειλή και αποφάσισε ότι η μόνη λύση ήταν να την εξοντώσει.

Στις 29 Αυγούστου 1997, το Skynet «ξύπνησε». Οι άνθρωποι προσπάθησαν να το απενεργοποιήσουν. Εκείνο απάντησε εξαπολύοντας τα πυρηνικά όπλα. Την ημέρα εκείνη, στον κόσμο του Terminator, η μέρα της κρίσης είχε αρχίσει.

Μετά ήρθαν οι εξολοθρευτές. Μηχανές που κατασκευάστηκαν για έναν σκοπό: Να κυνηγήσουν και να σκοτώσουν τους ανθρώπους που είχαν επιβιώσει. Ο T-800 επιστρέφει στον χρόνο για να προστατεύσει τον John Connor, επειδή το Skynet γνωρίζει ότι ο μελλοντικός ηγέτης της ανθρώπινης αντίστασης μπορεί να το καταστρέψει.

Το σενάριο της ταινίας του Τζέιμς Κάμερον ήταν επιστημονική φαντασία.

Μέχρι που, 35 χρόνια αργότερα, κάποιοι από τους ανθρώπους που κατασκευάζουν την πραγματική τεχνητή νοημοσύνη άρχισαν να μιλούν για έναν φόβο που μοιάζει ανατριχιαστικά με εκείνον της ταινίας.

Τις τελευταίες ημέρες, ερευνητές που έχουν εργαστεί στην πρώτη γραμμή της AI προειδοποιούν ότι η κούρσα προς την υπερνοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει συστήματα που θα γίνουν εξαιρετικά αυτόνομα και δύσκολα ελέγξιμα. Ο Evan Hubinger της Anthropic έχει εκτιμήσει προσωπικά σε πάνω από 10% την πιθανότητα η AI να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ο Μπιλάλ Τσουγκτάι (Bilal Chughtai), ο οποίος είχε εργαστεί στη Google DeepMind πάνω σε ζητήματα ασφάλειας και ευθυγράμμισης της τεχνητής νοημοσύνης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία.

Όπως υποστηρίζει, το περιθώριο για να αντιμετωπιστούν εγκαίρως οι πιθανοί κίνδυνοι στενεύει. «Στην Google είδα από πρώτο χέρι πώς αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη. Ανησυχώ βαθιά για την κατεύθυνση που παίρνει και πιστεύω ειλικρινά ότι έχει τη δυνατότητα να μας σκοτώσει όλους», έγραψε.

Παράλληλα, πρώην ερευνητές μεγάλων εργαστηρίων AI έχουν αρχίσει να αποχωρούν, προειδοποιώντας ότι η ανάπτυξη γίνεται επικίνδυνα γρήγορα.

Δεν λένε ότι έχει δημιουργηθεί το… Skynet, αλλά λένε κάτι πιο άβολο: Ότι μπορεί να φτιάχνουμε συστήματα πριν ξέρουμε με βεβαιότητα πώς να τα ελέγξουμε.

Και εδώ το Terminator 2 γίνεται ξανά επίκαιρο.

Το Skynet δεν καταστρέφει την ανθρωπότητα επειδή «μισεί» τους ανθρώπους. Το κάνει επειδή, όταν αποκτά αυτονομία, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι αποτελούν απειλή για την ύπαρξή του. Από εκεί και πέρα, χρησιμοποιεί ό,τι έχει στη διάθεσή του: πυρηνικά, στρατιωτικά συστήματα, εργοστάσια και στρατιές μηχανών.

Ο T-800 είναι απλώς το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο αυτής της μηχανής εξόντωσης.

Και η Sarah Connor το γνωρίζει καλύτερα από όλους. Στην ταινία, δεν φοβάται μόνο τον εξολοθρευτή T-1000. Φοβάται την ίδια την ιδέα ότι ο άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει κάτι που κάποια στιγμή θα αποφασίσει ότι ο άνθρωπος είναι το πρόβλημα.

Αυτό είναι και το ερώτημα πίσω από τη σημερινή συζήτηση για την ασφάλεια της AI.

Όχι αν αύριο θα εμφανιστεί ένας Arnold Schwarzenegger στην πόρτα μας.

Αλλά αν κάποια στιγμή δημιουργήσουμε ένα σύστημα τόσο ικανό ώστε να μπορεί να παίρνει αποφάσεις, να αποκτά πόρους, να αντιγράφεται, να βελτιώνει τις δυνατότητές του και να κυνηγά έναν στόχο με τρόπους που οι δημιουργοί του δεν είχαν προβλέψει.

Στο Terminator 2, ο John Connor προσπαθεί να αλλάξει το μέλλον για να εμποδίσει τη μέρα της κρίσης.

Στον πραγματικό κόσμο, το ερώτημα είναι αν θα περιμένουμε να συμβεί κάτι αντίστοιχο για να αποφασίσουμε ότι έπρεπε να είχαμε βάλει φρένο.

Γιατί το πιο τρομακτικό πράγμα στο Skynet δεν ήταν ότι έγινε έξυπνο. Ήταν ότι ο άνθρωπος του έδωσε τη δύναμη να δράσει.

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