Το νέο όπλο της Κίνας είναι ένα ψάρι-ρομπότ με στρατιωτικές… δυνατότητες (Video)

Takeaways by to pontiki AI Η κινεζική εταιρεία Boyagongdao Marine Technology Group παρουσίασε το αυτόνομο υποβρύχιο ρομπότ BG-5 Golden Dragon Fish, το οποίο διαθέτει βιομιμητική σχεδίαση εμπνευσμένη από πραγματικό ψάρι.

Το ρομπότ χρησιμοποιεί εύκαμπτη ουρά για την κίνησή του και ενσωματώνει αισθητήρες που επιτρέπουν την αυτόνομη αποφυγή εμποδίων χωρίς την ανάγκη προκαθορισμένης διαδρομής.

Το μικρό του μέγεθος και η δυνατότητα συντονισμένης λειτουργίας πολλών μονάδων καθιστούν το σύστημα δυνητικά κατάλληλο για αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης σε ρηχά νερά.

Παρά το ενδιαφέρον για πιθανές στρατιωτικές εφαρμογές λόγω του ιστορικού της κατασκευάστριας εταιρείας, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν την τρέχουσα επιχειρησιακή χρήση του ρομπότ σε στρατιωτικό επίπεδο.

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Ένα μικρό υποβρύχιο ρομπότ σε σχήμα ψαριού, με δυνατότητα αυτόνομης πλοήγησης, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης σε ρηχά νερά, παρουσίασε η Κίνα.

Πρόκειται για το το νέο BG-5 Golden Dragon Fish της κινεζικής Boyagongdao Marine Technology Group.

Το ενδιαφέρον για πιθανές στρατιωτικές εφαρμογές ενισχύεται και από το παρελθόν της κατασκευάστριας εταιρείας στον αμυντικό τομέα. Η Boyagongdao αναφέρει ότι έχει συμμετάσχει σε ειδικό πρόγραμμα εθνικής άμυνας που αφορούσε βιομιμητική υποβρύχια πλατφόρμα εντοπισμού, ενώ έχει επίσης αναπτύξει το βιομιμητικό υποβρύχιο ρομπότ ROBO-SHARK σε συνεργασία με στρατιωτική μονάδα.

Γιατί ενδιαφέρει τον αμυντικό τομέα

Ο συνδυασμός μικρού μεγέθους, αυτόνομης αποφυγής εμποδίων και κίνησης εμπνευσμένης από πραγματικό ψάρι θα μπορούσε να καταστήσει το BG-5 κατάλληλο για αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης σε ρηχά νερά.

China has showcased a lifelike robotic fish capable of autonomously navigating underwater while mimicking the movements of a real fish. pic.twitter.com/y638dHW0tR — Newswire Plus (@newswireplus) September 15, 2026

Το μικρό του μέγεθος ενδέχεται να του επιτρέπει να κινείται σε σημεία όπου μεγαλύτερα μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα θα ήταν περισσότερο εμφανή ή δύσχρηστα.

Πάντως, τα δημοσιευμένα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν δείχνουν ότι το συγκεκριμένο ρομπότ χρησιμοποιείται ήδη σε στρατιωτικές αποστολές.

Ομάδες υποβρύχιων ρομπότ

Η εταιρεία διαθέτει επίσης την έκδοση BG-5V, η οποία περιλαμβάνει πιο προηγμένες δυνατότητες, όπως:

σχεδιασμό διαδρομής

κατανομή αποστολών

έλεγχο σχηματισμού

συνεργασία μεταξύ πολλών ρομπότ

Οι λειτουργίες αυτές δημιουργούν τη δυνατότητα πολλαπλά υποβρύχια ρομπότ να επιχειρούν ως ομάδα, να μοιράζονται αποστολές, να συντονίζουν τις κινήσεις τους και να καλύπτουν διαφορετικές περιοχές.

Η τεχνολογία, επομένως, δεν περιορίζεται σε ένα μεμονωμένο ρομποτικό ψάρι, αλλά παραπέμπει σε ένα ευρύτερο μοντέλο μικρών υποβρύχιων συστημάτων που θα μπορούν να λειτουργούν συντονισμένα.

Κινείται σαν πραγματικό ψάρι

Το BG-5 παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Εμπορίου Υπηρεσιών της Κίνας (CIFTIS 2026), στο Shougang Park του Πεκίνου.

Το ρομπότ έχει εμπνευστεί από τη χρυσή αροουάνα και, σε αντίθεση με ένα συμβατικό υποβρύχιο μη επανδρωμένο όχημα που χρησιμοποιεί προπέλα, κινείται μέσω μιας εύκαμπτης ουράς πολλαπλών αρθρώσεων.

JUST IN: 🇨🇳 China unveils autonomous robotic fish for underwater surveillance. pic.twitter.com/Gk3Zl4l5ZG — BRICS News (@BRICSinfo) September 15, 2026

Η ουρά πραγματοποιεί κυματοειδή κίνηση, μιμούμενη τον τρόπο με τον οποίο κολυμπά ένα πραγματικό ψάρι.

Η βιομιμητική σχεδίαση δεν αφορά μόνο την εμφάνιση. Τέτοιου είδους ρομπότ επιχειρούν να αντιγράψουν μηχανισμούς κίνησης που έχουν εξελιχθεί στη φύση, ώστε να μπορούν να κινούνται αποδοτικά στο νερό και να επιχειρούν σε περιβάλλοντα όπου τα συμβατικά υποβρύχια οχήματα αντιμετωπίζουν περιορισμούς.

Δεν χρειάζεται προκαθορισμένη διαδρομή

Σύμφωνα με το κινεζικό μέσο Jimu News, το BG-5 δεν περιορίζεται σε μια πορεία που έχει προγραμματιστεί εκ των προτέρων.

Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες του εντοπίζουν εμπόδια στο περιβάλλον και επιτρέπουν στο ρομπότ να προσαρμόζει αυτόνομα την πορεία του.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη σε υποβρύχια περιβάλλοντα όπου οι συνθήκες μεταβάλλονται και ο απομακρυσμένος χειρισμός κάθε κίνησης δεν είναι πάντα πρακτικός.

Τα χαρακτηριστικά του BG-5

Σύμφωνα με τον κατάλογο της κατασκευάστριας εταιρείας, το BG-5 έχει:

μήκος 640 χιλιοστά

πλάτος 204 χιλιοστά

ύψος 90 χιλιοστά

βάρος περίπου 3 κιλά

μέγιστο βάθος λειτουργίας 5 μέτρα

μέγιστη ταχύτητα 0,6 μέτρα ανά δευτερόλεπτο

Η ουρά διαθέτει τρεις αρθρώσεις και χωρίζεται σε επτά τμήματα, επιτρέποντας την παραγωγή της κυματοειδούς κίνησης που προωθεί το ρομπότ στο νερό.

Το Golden Dragon Fish αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αυξανόμενης χρήσης της βιομιμητικής στη ρομποτική, με την αυτόνομη πλοήγηση και τη δυνατότητα συνεργασίας πολλών υποβρύχιων συστημάτων να συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

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