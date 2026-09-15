Πτήση 717 Αθήνα – Ρώμη, από 14 Οκτωβρίου στο Θέατρο ΜΙΚΡΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

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Ο σκηνοθέτης της επιτυχίας “Ο δολοφόνος είναι… ανάμεσά μας”, Ευάγγελος Σαμιώτης, ξαναχτυπάει με το ολοκαίνουργιο, αβράβευτο έργο του,

μια ανατρεπτική, διαδραστική θεατρική παρωδία στο θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Ερμηνεύουν: Μάνος Πίντζης, Ευάγγελος Σαμιώτης, Αθηνά Βαλκόνη

Λίγα λόγια για το έργο:

Η παράσταση ξεκινά σαν μια θεατρική πρόβα που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια των θεατών. Ένας σκηνοθέτης σε καλλιτεχνική κρίση και δύο ηθοποιοί προσπαθούν να βρουν το επόμενο «μεγάλο» έργο. Κάπως έτσι γεννιέται πρώτα ένα… υποβρύχιο, ο θρυλικός «Παπακωνσταντής».

Λίγο αργότερα όμως η ιστορία ξεφεύγει και μετατρέπεται σε μια απίθανη πτήση Αθήνα-Ρώμη, με χαρακτήρες, καταστάσεις και εμφανίσεις που κανείς δεν περιμένει.

Οι ιστορίες μπλέκονται, η λογική εξαφανίζεται και οι θεατές παύουν να είναι απλοί παρατηρητές: έχουν την ευκαιρία να βρεθούν μέσα στο έργο, να πάρουν ρόλο και να γίνουν ενεργό μέρος της παράστασης. Σε αυτή τη σκηνή κανείς δεν είναι απολύτως ασφαλής. Μια διαδραστική θεατρική παρωδία όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γιατί η Πτήση 717 πετάει και χωρίς… πύργο ελέγχου.

Συντελεστές:

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Ευάγγελος Σαμιώτης

Ερμηνεύουν: Μάνος Πίντζης, Ευάγγελος Σαμιώτης, Αθηνά Βαλκόνη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιπποκράτης Κτιστάκης

Επιμέλεια Κινησης: Βάλια Παπαλαμπροπούλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Μαρία Μέμμου

Σχεδιασμός Αφίσας: Μαρία Νίτσιου

Σκηνικά – Κοστούμια: Κλέων Φυσέκης

Φωτογραφίες – Trailer: Ευάγγελος Κάλοου

Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία:Κατερίνα Γρυλλάκη.

Παραγωγή: ΑΨΙΝΘΙΟΝ Ε.Ε. Τεχνικά και Καλλιτεχνικά Δρώμενα

Πληροφορίες Παραστάσεων:

Πρεμιέρα: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων: Κάθε Τετάρτη στις 21:45 και Κυριακή στις 18:00

Διάρκεια: 90 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Χώρος: Θέατρο Μικρός Κεραμεικός (Ευμολπιδών 13, Αθήνα 118 54 Τηλ: 210 3454831)

Email θεάτρου: [email protected]

Τιμές Εισιτηρίων:

Γενική Είσοδος: 15€

Ομαδικά εισιτήρια (άνω των 10 ατόμων): 12€



Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/ptisi-717-athina-romi/?lang=el