«Καρφί» Κουτσούμπα για Μητσοτάκη – Τσίπρα: «Θυμίζουν αγώνα Βραδυποριακού – Ταλαιπωριακού…»

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Ένα «καρφί» ποδοσφαιρικού κλίματος πέταξε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να σχολιάσει την πολιτική αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Τσίπρα:

«Ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε ότι θα φτιάξει ομάδα επιπέδου Μπαρτσελόνα αλλά τελικά η αντιπαράθεση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θυμίζει περισσότερο τον αγώνα του… Βραδυποριακού με τον Ταλαιπωριακό» είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Με τη διαφορά ότι οι συμπαθείς παλαίμαχοι μαζεύονταν για να παίξουν μπάλα για καλό σκοπό, ενώ τα κόμματα αυτά ανταγωνίζονται σε ένα στημένο παιχνίδι σούπα για την κυβερνητική καρέκλα…».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έστρεψε τα βέλη του προς τον πρώην πρωθυπουργό καταγγέλλοντας πως «δεν είπε λέξη» στη ΔΕΘ για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, ενώ επιτέθηκε και στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας πως δεν μίλησε για τον 14ο μισθό, ωστόσο όπως εκτίμησε, «οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πείρα και μπορούν να καταλάβουν».

Αναφερόμενος στην αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, κατήγγειλε πως η κυβέρνηση «υποκριτικά» μιλάει για την αντιμετώπιση φασιστικών δυνάμεων, καθώς «ο εγκληματίας ναζί Κασιδιάρης από την μία φουσκώνεται από το ίδιο το σύστημα και από την άλλη αξιοποιείται από αυτό».

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