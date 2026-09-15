Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου – Τι σημαίνει για το κόστος δανεισμού και τις μετοχές

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου, σημείου αναφοράς για τις διεθνείς αγορές ομολόγων, αυξήθηκε έως το 5,02% σήμερα Τρίτη, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η τελευταία φάση της ανόδου ακολούθησε την αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι κίνδυνοι για την προσφορά από τη Μέση Ανατολή.

Η πτώση των τιμών των ομολόγων αυξάνει τα διακυβεύματα ενόψει της απόφασης της Federal Reserve για τα επιτόκια αύριο Τετάρτη, με τους επενδυτές να αναμένουν ότι οι αξιωματούχοι θα αυξήσουν το βραχυπρόθεσμο κόστος δανεισμού για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2023.

Η σχέση μεταξύ μετοχών και ομολόγων

Ενώ οι κινήσεις στην αγορά ομολόγων πυροδότησαν ερωτήματα σχετικά με το τι επιφυλάσσει η διήμερη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας – η οποία ξεκινά την Τρίτη – έθεσαν επίσης ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές των παγκόσμιων μετοχών.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων επηρεάζουν το κόστος δανεισμού όχι μόνο για τις κυβερνήσεις που τις εκδίδουν, αλλά και για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να περιορίσουν την αύξηση της αποτίμησης των μετοχών και να επηρεάσουν τα εταιρικά κέρδη – αλλά η αντίδρασή τους, ιστορικά, εξαρτάται από το τι ασκεί πίεση στα ομόλογα.

Οι μετοχές υποχώρησαν στις ευρωπαϊκές και ασιατικές συναλλαγές την Τρίτη, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών έδειξαν αρνητικό άνοιγμα μετά από μια πτωτική συνεδρίαση την προηγούμενη ημέρα.

«Οι μετοχές συνήθως ανατιμώνται παράλληλα με τις αυξανόμενες αποδόσεις των ομολόγων όταν η αγορά αυξάνει τις προσδοκίες της για οικονομική ανάπτυξη, αλλά δυσκολεύονται όταν οι αποδόσεις αυξάνονται λόγω άλλων παραγόντων, όπως οι δημοσιονομικές ανησυχίες», έγραψε σε έκθεση πέρυσι ο David Kostin, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών των ΗΠΑ της Goldman Sachs.

Μεγάλο μέρος της φετινής ανόδου των μετοχών – καθώς και της πρόσφατης αστάθειας – οφείλεται στον ενθουσιασμό των επενδυτών σχετικά με την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία βασίζεται σε τεράστια ποσά κεφαλαίου, καθώς και στην αισιοδοξία σχετικά με την δυναμική των κερδών. Στην αγορά ομολόγων, τα περιουσιακά στοιχεία έχουν δεχθεί πιέσεις από τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, την αυξανόμενη ανησυχία για την αύξηση των κρατικών χρεών και άλλες δημοσιονομικές ανησυχίες.

Η Fed μπροστά σε κρίσιμο δίλημμα

Εάν η Fed δεν προχωρήσει σε αύξηση ή εάν ο πρόεδρός της, Κέβιν Γουόρς, σηματοδοτήσει μικρότερη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες από αυτή που έχει προεξοφληθεί στις αγορές χρήματος, οι επενδυτές ομολόγων ενδέχεται να απαιτήσουν ακόμη υψηλότερες αποδόσεις.

Στόχος τους θα είναι να προστατευθούν από τους πληθωριστικούς κινδύνους, σε ένα περιβάλλον όπου η άνοδος του ενεργειακού κόστους απειλεί να διατηρήσει τις πιέσεις στις τιμές.

«Θα ήταν πολύ δύσκολο για τη Fed να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα χωρίς να διαβρώσει την αξιοπιστία της στη μάχη κατά του πληθωρισμού», δήλωσε ο Βέιλ Χάρτμαν, στρατηγικός αναλυτής της BMO Capital Markets.

«Η αγορά είναι ευάλωτη όχι μόνο σε μια απροσδόκητη διατήρηση των επιτοκίων, αλλά και σε μια αύξηση με ήπιο τόνο, που θα συνεπάγεται μια πιο υπομονετική προσέγγιση από όσα θα προκύψουν από το dot plot ή τη συνέντευξη Τύπου», πρόσθεσε.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει το αυξανόμενο δίλημμα για τη Fed, καθώς η ανάγκη αντιμετώπισης του επίμονου πληθωρισμού συγκρούεται με τους κινδύνους που δημιουργεί η περαιτέρω αύξηση του κόστους δανεισμού για την οικονομία και τις αγορές.

Η απόδοση του 10ετούς Treasury ενισχύεται 4,5 μονάδες βάσης, στο 5,03%

ενισχύεται 4,5 μονάδες βάσης, στο 5,03% Του γερμανικού κατά 2,7 μονάδες βάσης ανοδικά, στο 3,55%

κατά 2,7 μονάδες βάσης ανοδικά, στο 3,55% Του ιταλικού κατά 5,6 μονάδες βάσης, στο 4,45%

κατά 5,6 μονάδες βάσης, στο 4,45% Του γαλλικού κατά επτά μονάδες βάσης στο 4,54%

κατά επτά μονάδες βάσης στο 4,54% Του ελληνικού κατά 5,7 μονάδες βάσης, στο 4,31%

Διαβάστε επίσης:

Στα 2,16 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης, ανεβαίνουν οι τιμές και σε ρεύμα, φυσικό αέριο – Για «καθημερινές αυξήσεις» προειδοποιούν τα διυλιστήρια

Πιερρακάκης στην Handelsblatt: «Η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία» – Οι 3 προτεραιότητές του ως πρόεδρος του Eurogroup

Επιστροφή ενοικίου: Αντίστροφη μέτρηση για διορθώσεις στην ΑΑΔΕ – Οι παγίδες που κόβουν την ενίσχυση