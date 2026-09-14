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14.09.2026 13:21

Μέση Ανατολή: Αναβολή της διάσκεψης για το Ορμούζ – Στη Σαουδική Αραβία «τα ρίχνει» το Ιράν, ενώ το πετρέλαιο σπάει το φράγμα των 107 δολαρίων

14.09.2026 13:21
Hormuz

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Πριν αρχίσει, βούλιαξε η διάσκεψη του Ιράν με χώρες του Περσικού Κόλπου για το status του Στενού του Ορμούζ, καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι η διάσκεψη αναβλήθηκε μετά από αίτημα του Ριάντ.

Το Ιράν ανέφερε πως η διάσκεψη για το Ορμούζ, στην οποία θα συμμετείχαν χώρες του Κόλπου, αναβλήθηκε μετά από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας η οποία επικαλέστηκε την κατάσταση στην Υεμένη. «Είναι αλήθεια ότι η Σαουδική Αραβία ζήτησε την αναβολή της διάσκεψης αυτής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Eσμαΐλ Μπαγκαέι.

Η Τεχεράνη είχε αναγγείλει τη διάσκεψη, λέγοντας πως θα συμμετείχαν κράτη του Κόλπου και το Ιράκ. Καμιά χώρα της περιοχής δεν επιβεβαίωσε πάντως τη συμμετοχή της και το Μπαχρέιν κατέστησε σαφές πως δεν θα έστελνε κανέναν. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του είπε πως δεν «δίνει δεκάρα» για τη συνάντηση. «Δικό τους θέμα», έκρινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το Ομάν και το Ιράν είναι οι δυο χώρες, νότια και βόρεια, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται το Ορμούζ, από το οποίο διερχόταν περί το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα προτού ξεσπάσει την 28η Φεβρουαρίου ο πόλεμος, με έναυσμα την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σήμερα το μπρεντ διαπραγματεύεται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι και το WTI πάνω από τα 102 δολάρια.

«Η επίκληση του ζητήματος της Υεμένης ως αιτίας (σ.σ. για την αναβολή) αποτελεί ψευδές πρόσχημα», πρόσθεσε ο Μπαγκαέι και, παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι οι αναφορές περί δραστηριότητας στο όρος Πίκαξ είναι αβάσιμες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν τη δραστηριότητα στο όρος Πίκαξ, μια πολύ καλά οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Νατάνζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί από τον Ιούλιο ότι θα βομβαρδίσει το συγκεκριμένος σημείο, στο πλαίσιο των γενικότερων απειλών του για χτυπήματα σε σημεία – κλειδιά της οικονομίας και του οπλοστασίου της Τεχεράνης.

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