Βρετανία: Σάλος για τις δωρεές 72 εκατ. λιρών στο κόμμα του Φάρατζ – Στη Βουλή των Λόρδων η υπόθεση

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Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλούν στη Βρετανία οι δύο μεγάλες χρηματικές δωρεές, συνολικού ύψους 72 εκατομμυρίων λιρών, που κατευθύνθηκαν προς το κόμμα Reform UK από δύο δισεκατομμυριούχους.
Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται πλέον το κατά πόσο το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ θα έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει το σύνολο του ποσού.
Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει σήμερα, Δευτέρα 14/9, τη Βουλή των Λόρδων, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο που εισάγει νέους περιορισμούς στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ανώτατο όριο 100.000 λιρών τον χρόνο για τις δωρεές που προέρχονται από Βρετανούς πολίτες οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό, ενώ θεσπίζονται αυστηρότερες προϋποθέσεις και για όσους επιστρέφουν στη χώρα.
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