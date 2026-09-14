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14.09.2026 13:10

Θάνατος Μαζωνάκη: Στην Ευελπίδων το ζευγάρι των γιατρών

14.09.2026 13:10
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Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται αυτή την ώρα το ζευγάρι των γιατρών, στο ιατρείο των οποίων άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα διώκονται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες ο δικαστικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από θανατηφόρα έκθεση.

Αν συμβεί αυτό, οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν νέα προθεσμία ως αύριο, Τρίτη (15/9), για να απολογηθούν πάνω στο νέο κατηγορητήριο.

Κομβικό ρόλο στην αναβάθμιση της κατηγορίας εκτιμάται ότι θα παίξει νέο υλικό από εξέταση ψηφιακών πειστηρίων που αναμένει εντός της ημέρας από την ΕΛΑΣ ο ανακριτής της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη ποινή για τη θανατηφόρα έκθεση φθάνει τα 10 έτη κάθειρξης ενώ για τη βαρύτερη που αφορά την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο η προβλεπόμενη ποινή μπορεί να είναι και ισόβια.

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