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14.09.2026 13:08

Γεωργιάδης και Γκίλφοϊλ μαζί στο νοσοκομείο της Χίου

14.09.2026 13:08
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Παρέα είχε μαζί του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης όταν βρέθηκε στη Χίο.

Επισκέφτηκε το νοσοκομείο του νησιού μαζί με την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σε βίντεο που ανέβασε ο κ. Γεωργιάδης στο Χ αναφέρει ότι «η πρέσβης τιμώντας την ομογένεια της Χίου στις ΗΠΑ που είναι μεγάλοι δωρητές του νοσοκομείου μίλησε με το προσωπικό» ενώ απευθυνόμενος προς την κυρία Γκιλφόιλ τόνισε «η παρουσία σας ήταν μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης στους δωρητές από τις ΗΠΑ για τη Χίο».

«Ευχαριστώ που με φιλοξενείτε. Ανυπομονώ να πω στους φίλους μου στην ελληνοαμερικανική διασπορά, 3 εκατομμύρια δυνατούς, το έργο που έχει γίνει. Ήταν όνειρο να έρθω στη Χίο, το να έρθω στη Χίο ήταν απίστευτο».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Το απόγευμα του Σαββάτου μετά την επίσκεψή μου στα Ψαρά, υποδέθηκα την Εξοχωτάτη Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα @USAmbassadorGR @USEmbassyAthens στο Νοσοκομείο της Χίου.

Η κυρία Πρέσβης έδειξε ενδιαφέρον μεγάλο για το Νοσοκομείο, λόγω των πολλών δωρεών προς αυτό από μέλη της Χιώτικης Ομογένειας στις ΗΠΑ. Την ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψή της αυτή. Ελλάδα και ΗΠΑ ήταν και θα είναι πάντα αγαπημένοι σύμμαχοι».

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