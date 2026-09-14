Η Ομάδα Αλήθειας περίλαβε τον Ανδρουλάκη με τη… Λέσβο και τη Μυτιλήνη

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Επί χρόνια τα σόσιαλ μίντια και ειδικά οι φιλοκυβερνητικοί «λογαριασμοί» περνούσαν… πριονοκορδέλα τον Αλέξη Τσίπρα για το σαρδάμ – ή το μπέρδεμα τέλος πάντως – με τη Λέσβο και τη Μυτιλήνη, που τον έκανε να εμφανίζεται ως να μην γνωρίζει πως δεν πρόκειται για χωριστά νησιά.

Αλλά μετά τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ περίλαβαν και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για μία ακριβώς όμοια αναφορά. Ο Ανδρουλάκης έβαλε στη σειρά την Κρήτη, τη Λέσβο και τη… Μυτιλήνη, αναφερόμενος στο πού θα μπορούσαν να φτιαχτούν πάρκα λαδιού. Πιθανότατα ο πρόεδρος Νίκος είχε στο νου του ένα… κόμμα, ανάμεσα στη λέξη Λέσβος και στη λέξη Μυτιλήνη, ώστε η δεύτερη να λειτουργεί κάπως επεξηγηματικά για το πού ακριβώς θα μπορούσε να φτιαχτεί το πάρκο στο νησί της Λέσβου. Αλλά στον προφορικό λόγο δεν είναι εύληπτα όλα τα νοήματα, τα οποία αποτυπώνονται με μεγαλύτερη σαφήνεια στον γραπτό.

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