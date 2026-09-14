«Κόντρα» Ρέμου – Λατινοπούλου για τους… Gipsy Kings (Video)

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Αναφορά στην πρόεδρο της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, είχε η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάποια στιγμή της συναυλίας, ο γνωστός τραγουδιστής, τον οποίο συνόδευσαν επί σκηνής οι περίφημοι Gipsy Kings, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ένα πολιτικό πρόσωπο θα ήθελα να είναι εδώ ανάμεσά μας, μόνο ένα. Μόνο η Λατινοπούλου θα ήθελα να είναι μαζί μας. Με τους Gipsy Kings μόνο αυτή θα ταίριαζε πιστεύω. Αφροδίτη όπου κι αν είσαι θα έπρεπε να ήσουν εδώ».

Η ευρωβουλευτής, ωστόσο, δεν άφησε τη… σπόντα να πέσει κάτω: αντιθέτως, ανέβασε και αυτή απαντητικό βίντεο στο οποίο δήλωσε: «Αντώνη, θα ’θελα να ’μουν εκεί, αλλά δεν ήρθα ως ένδειξη διαμαρτυρίας γιατί το συγκρότημα ονομάζεται Gipsy Kings. Εάν λεγόταν Roma Kings ή αν μετονομαστεί σε Roma Kings, με πολλή χαρά να έρθω. Μη μας πουν και ρατσιστές»…

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