Ενεργειακός Αρμαγεδδών προ των πυλών: Φωτιά σε καύσιμα, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα

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Ένα νέο και ιδιαίτερα επικίνδυνο ενεργειακό σκηνικό στήνεται πάνω από την ελληνική οικονομία, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή περνά πλέον με ταχύτητα από τις διεθνείς αγορές στην αντλία, στο φυσικό αέριο και στην ηλεκτρική ενέργεια.

Το πετρέλαιο έχει εγκατασταθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κινείται κοντά στα 80 ευρώ η μεγαβατώρα και η χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα επιστρέφει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Η μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Οι νέες επιθέσεις σε ενεργειακές και θαλάσσιες υποδομές έχουν αυξήσει κατακόρυφα το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις τιμές, με την αγορά να παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και στις εναλλακτικές οδούς μεταφοράς πετρελαίου.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά την επίθεση στον σαουδαραβικό αγωγό που διοχετεύει πετρέλαιο προς την Ερυθρά Θάλασσα παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ. Ο συγκεκριμένος αγωγός μπορεί να μεταφέρει περίπου 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 4% της παγκόσμιας προσφοράς. Εάν η διακοπή παραταθεί, η πίεση στις διεθνείς τιμές μπορεί να ενταθεί περαιτέρω.

Το Brent έχει πλέον περάσει το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, με την αγορά να επιχειρεί να αποτιμήσει όχι μόνο τις σημερινές απώλειες προσφοράς αλλά και τον κίνδυνο νέων προβλημάτων στις μεταφορές.

Την Παρασκευή το Brent έκλεισε στα 104,61 δολάρια το βαρέλι, παρά την ημερήσια υποχώρησή του, παραμένοντας σε επίπεδα που μεταφέρουν σημαντική πίεση σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι πλέον δεν πρόκειται για μια πρόσκαιρη χρηματιστηριακή αναταραχή. Όσο παραμένουν τα προβλήματα στις ροές από τον Περσικό Κόλπο και αυξάνονται οι κίνδυνοι για τις υποδομές, τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα οι υψηλές τιμές να αποκτήσουν διάρκεια.

Η φωτιά έφτασε στην αντλία

Στην Ελλάδα οι οδηγοί βλέπουν ήδη την αλλαγή του σκηνικού. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα εβδομαδιαία στοιχεία, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων έχει φτάσει περίπου στα 2,09 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης βρίσκεται περίπου στα 2,05 ευρώ το λίτρο.

Σε αρκετές περιοχές και ιδιαίτερα στα νησιά οι τιμές είναι υψηλότερες, ενώ η αγορά περιμένει ότι μέρος της τελευταίας ανόδου του αργού θα συνεχίσει να περνά σταδιακά στις λιανικές τιμές.

Το πρόβλημα δεν σταματά στο ρεζερβουάρ. Η άνοδος του ντίζελ αυξάνει το κόστος μεταφορών και logistics και μπορεί να περάσει σταδιακά στις τιμές προϊόντων, από τα τρόφιμα μέχρι τα βιομηχανικά αγαθά.

Την ίδια ώρα αρχίζει να μεγαλώνει η ανησυχία και για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς πλησιάζει η έναρξη της χειμερινής περιόδου. Με το Brent στα σημερινά επίπεδα, η εκκίνηση της αγοράς θέρμανσης κινδυνεύει να γίνει από πολύ υψηλότερη αφετηρία. Ήδη υπάρχουν εκτιμήσεις ότι, εφόσον οι διεθνείς συνθήκες δεν αλλάξουν, η τιμή εκκίνησης θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμη και τα 1,90 ευρώ το λίτρο.

Στα 80 ευρώ εκτοξεύεται το φυσικό αέριο

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι το φυσικό αέριο. Το ευρωπαϊκό TTF κινείται πλέον γύρω από τα 79-80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έχοντας αυξηθεί περισσότερο από 30% μέσα σε έναν μήνα. Πρόκειται για επίπεδα που η ευρωπαϊκή αγορά είχε να δει εδώ και χρόνια.

Και εδώ η Μέση Ανατολή βρίσκεται στο επίκεντρο. Οποιαδήποτε μεγαλύτερη και παρατεταμένη διαταραχή στις θαλάσσιες μεταφορές LNG μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετο πρόβλημα στην Ευρώπη, ακριβώς τη στιγμή που η ήπειρος προετοιμάζεται για τον χειμώνα.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει ανοίξει πλέον τη συζήτηση ακόμη και για δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου, καθώς οι ευρωπαϊκές τιμές έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2023.

Το τρίτο μέτωπο είναι το ρεύμα

Το ενεργειακό ντόμινο φτάνει αναπόφευκτα και στην ηλεκτρική ενέργεια, καθώς η τιμή του φυσικού αερίου εξακολουθεί να επηρεάζει καθοριστικά το κόστος ηλεκτροπαραγωγής.

Η ελληνική χονδρεμπορική αγορά κινείται και πάλι σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, με τις τιμές μέσα στην ημέρα να προσεγγίζουν και να ξεπερνούν τα 190 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Τα διαθέσιμα στοιχεία της ευρωπαϊκής αγοράς δείχνουν την Ελλάδα μεταξύ των ακριβότερων αγορών της Ευρώπης στις ώρες υψηλού κόστους.

Η τάση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς έρχεται μετά από έναν Αύγουστο κατά τον οποίο η μέση χονδρεμπορική τιμή είχε ήδη ανέβει στα 133,40 ευρώ/MWh, καταγράφοντας τέταρτο συνεχόμενο μήνα ανόδου.

Εφόσον οι υψηλές τιμές διατηρηθούν, η πίεση θα μεταφερθεί αναπόφευκτα στους προμηθευτές και από εκεί στα τιμολόγια λιανικής των επόμενων μηνών.

Ο φόβος ενός νέου πληθωριστικού κύματος

Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία: δεν ανεβαίνει μία ενεργειακή πρώτη ύλη, αλλά σχεδόν όλες ταυτόχρονα.

Το πετρέλαιο επιβαρύνει καύσιμα, μεταφορές και παραγωγή. Το φυσικό αέριο επηρεάζει τόσο τη βιομηχανία όσο και την ηλεκτροπαραγωγή. Και η άνοδος της χονδρικής τιμής του ρεύματος δημιουργεί τον κίνδυνο ενός νέου κύματος ανατιμήσεων στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.

Έτσι, μια κρίση που ξεκινά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μπορεί να φτάσει πολύ γρήγορα στο ελληνικό νοικοκυριό και στις επιχειρήσεις: στην αντλία, στον λογαριασμό του ρεύματος, στη θέρμανση και τελικά στο ράφι.

Και όσο η Μέση Ανατολή παραμένει σε αναβρασμό, το μεγάλο ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν οι ενεργειακές τιμές, αλλά και πόσο καιρό μπορούν να παραμείνουν εκεί.

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