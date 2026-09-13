«Έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνα», προειδοποιεί η Πρόεδρος Βενζινοπωλών Αττικής – Στο 1,90 το πετρέλαιο θέρμανσης αν ξεκινούσε σήμερα

Takeaways by to pontiki AI Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, προειδοποιεί για έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα λόγω της σημαντικής αύξησης στις τιμές των καυσίμων.

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ενδέχεται να ανέλθει στα 1,90 ευρώ το λίτρο, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το κόστος θέρμανσης των νοικοκυριών.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ επιτείνουν την αβεβαιότητα στην ενεργειακή αγορά και την άνοδο των τιμών.

Οι πρατηριούχοι δέχονται ισχυρές πιέσεις από το αυξημένο κόστος προμήθειας, ενώ η κα Ζάγκα ζητά ουσιαστική παρέμβαση από τα διυλιστήρια για τη στήριξη των καταναλωτών.

Η πιθανή αδυναμία κάλυψης του κόστους θέρμανσης αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρά διλήμματα στα νοικοκυριά και τις πολυκατοικίες ενόψει της χειμερινής περιόδου.

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Για δύσκολο χειμώνα για τα νοικοκυριά προειδοποιεί η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤ, η κα Ζάγκα εκτίμησε ότι, εάν το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινούσε να διατίθεται σήμερα, η τιμή του θα μπορούσε να βρίσκεται περίπου στα 1,90 ευρώ το λίτρο, έναντι περίπου 1,10 ευρώ το λίτρο στην έναρξη της περσινής περιόδου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι αυξημένες.

Έσπασε και το «φράγμα» των 2,10 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη

Ανάλογη είναι η εικόνα στα καύσιμα κίνησης. Η αμόλυβδη κινείται πλέον στην περιοχή των 2,10 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης απειλεί να κινηθεί προς τα 2,20 ευρώ, καθώς τα νέα τιμολόγια περνούν σταδιακά στην αντλία. Όπως εξήγησε η πρόεδρος των βενζινοπωλών, οι πρατηριούχοι διαμορφώνουν τις τιμές με βάση το κόστος προμήθειας και τα τιμολόγια που παραλαμβάνουν.

Η Μαρία Ζάγκα απέδωσε μεγάλο μέρος της αβεβαιότητας στις γεωπολιτικές εξελίξεις και ιδιαίτερα στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.

Όπως ανέφερε, πέρα από τη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, η ευρύτερη εμπλοκή στην περιοχή, με αναφορές στους Χούθι και τη Σαουδική Αραβία, αυξάνει την αβεβαιότητα για την ενεργειακή αγορά. Τα μειωμένα αποθέματα, το υψηλό κόστος του διυλισμένου προϊόντος και οι δυσκολίες στη μεταφορά δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον για τις τιμές.

«Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα», ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε η κα Ζάγκα, επισημαίνοντας ότι η αγορά κινείται καθημερινά με βάση τα νέα τιμολόγια και ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια πού θα σταματήσει η άνοδος.

Έκκληση για στήριξη από τα διυλιστήρια

Μπροστά στο ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης επιβάρυνσης των καταναλωτών, η πρόεδρος των βενζινοπωλών τάχθηκε υπέρ μιας ουσιαστικής παρέμβασης στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία και στήριξη από τα διυλιστήρια.

Η ίδια αναφέρθηκε σε προηγούμενες περιόδους έντονης ανόδου των τιμών, όταν μια παρέμβαση των διυλιστηρίων είχε οδηγήσει σε χαμηλότερη τιμή στην αγορά. Όπως είπε, μια αντίστοιχη κίνηση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ανάχωμα και να συγκρατήσει την τελική τιμή για τον καταναλωτή.

«Πρέπει να δοθεί κάτι γενναίο», υπογράμμισε, αναφερόμενη στην ανάγκη στήριξης των νοικοκυριών ενόψει του χειμώνα.

«Εμείς τρώμε το ξύλο»

Η κα Ζάγκα αναφέρθηκε και στη θέση των πρατηριούχων μέσα στην αλυσίδα των καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι ο πρατηριούχος βρίσκεται στον τελευταίο κρίκο πριν από τον καταναλωτή και τελικά επωμίζεται μεγάλο μέρος της πίεσης της αγοράς.

«Εμείς τρώμε το ξύλο. Είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ο κλάδος δέχεται από τη μία τις πιέσεις του αυξημένου κόστους προμήθειας και από την άλλη τη δυσαρέσκεια των καταναλωτών.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι στόχος της είναι να υπερασπίζεται τόσο τους καταναλωτές όσο και τους πρατηριούχους, ζητώντας διαφάνεια στην αγορά και αποτελεσματικούς ελέγχους.

Ο φόβος για έναν χειμώνα χωρίς θέρμανση

Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης αποτελεί, σύμφωνα με την ίδια, το μεγαλύτερο πρόβλημα που βρίσκεται μπροστά στην αγορά. Η διαφορά από την περυσινή τιμή εκκίνησης, εάν επιβεβαιωθεί ένα επίπεδο κοντά στα 1,90 ευρώ το λίτρο, θα είναι τεράστια για μια πολυκατοικία ή ένα νοικοκυριό που χρειάζεται μεγάλες ποσότητες.

Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα αναζωπυρωθεί η συζήτηση για το αν οι πολυκατοικίες θα μπορούν να ανάψουν την κεντρική θέρμανση, καθώς το κόστος θα γίνει απαγορευτικό για πολλές οικογένειες.

«Θα αρχίσει η μάχη στις πολυκατοικίες. Θα το ανάψουμε, δεν θα το ανάψουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το δίλημμα που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά.

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