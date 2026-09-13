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13.09.2026 10:17

Στιγμές τρόμου στον αέρα: Πτήση από Κωνσταντινούπολη προς Τύνιδα πέρασε μέσα από καταιγίδα- «Θα πεθάνουμε» (Video)

13.09.2026 10:17
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Δραματικές στιγμές έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Turkish Airlines από την Κωνσταντινούπολη προς Τύνιδα καθώς το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε καταιγίδα.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Πέμπτη, ενώ όπως έχει καταγραφεί σε βίντεο στα social media, στην καμπίνα του αεροπλάνου επικράτησε πανικός τη στιγμή που άρχισαν έντονες αναταράξεις λόγω καταιγίδας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το αεροπλάνο τραντάζεται έντονα. Ακούγονται ουρλιαχτά από κατατρομοκρατημένους επιβάτες, κάποιοι φώναζαν «θα πεθάνουμε!» ενώ εκκωφαντικός ήταν ο θόρυβος των κινητήρων του αεροσκάφους καθώς αυτό πάλευε να βγει από την καταιγίδα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη κατά το τελευταίο στάδιο της πτήσης, όταν το αεροπλάνο πλησίαζε για να προσγειωθεί στην Τύνιδα, όπου οι καιρικές συνθήκες είχαν επιδεινωθεί λόγω καταιγίδας.

Ο πιλότος επιχείρησε τρεις φορές να προσεγγίσει τον διάδρομο προσγείωσης, ωστόσο αναγκάστηκε να διακόψει τις προσπάθειες και να πάρει ξανά ύψος. Μια διαδικασία που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη αγωνία στους επιβάτες.

Τελικά ελήφθη η απόφαση να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ενφίντα-Χαμμαμέτ από όπου και απογειώθηκε λίγο αργότερα για να φτάσει τελικά στην Τύνιδα.

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