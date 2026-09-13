Στιγμές τρόμου στον αέρα: Πτήση από Κωνσταντινούπολη προς Τύνιδα πέρασε μέσα από καταιγίδα- «Θα πεθάνουμε» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δραματικές στιγμές έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Turkish Airlines από την Κωνσταντινούπολη προς Τύνιδα καθώς το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε καταιγίδα.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Πέμπτη, ενώ όπως έχει καταγραφεί σε βίντεο στα social media, στην καμπίνα του αεροπλάνου επικράτησε πανικός τη στιγμή που άρχισαν έντονες αναταράξεις λόγω καταιγίδας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το αεροπλάνο τραντάζεται έντονα. Ακούγονται ουρλιαχτά από κατατρομοκρατημένους επιβάτες, κάποιοι φώναζαν «θα πεθάνουμε!» ενώ εκκωφαντικός ήταν ο θόρυβος των κινητήρων του αεροσκάφους καθώς αυτό πάλευε να βγει από την καταιγίδα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη κατά το τελευταίο στάδιο της πτήσης, όταν το αεροπλάνο πλησίαζε για να προσγειωθεί στην Τύνιδα, όπου οι καιρικές συνθήκες είχαν επιδεινωθεί λόγω καταιγίδας.

Strong turbulence on board a Turkish Airlines flight frightened passengers. The plane was shaking violently, and the passengers’ frightened reactions were captured on video.



According to available information, the incident did not result in any serious consequences.



Video:… pic.twitter.com/9nrGWYdteL — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2026

Ο πιλότος επιχείρησε τρεις φορές να προσεγγίσει τον διάδρομο προσγείωσης, ωστόσο αναγκάστηκε να διακόψει τις προσπάθειες και να πάρει ξανά ύψος. Μια διαδικασία που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη αγωνία στους επιβάτες.

Τελικά ελήφθη η απόφαση να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ενφίντα-Χαμμαμέτ από όπου και απογειώθηκε λίγο αργότερα για να φτάσει τελικά στην Τύνιδα.

Διαβάστε επίσης:

Χιλή: «Παράτυπο» το γηροκομείο όπου βρήκαν τραγικό θάνατο τουλάχιστον 16 ηλικιωμένοι από πυρκαγιά



Ναυάγιο στην Ινδονησία: Ένας νεκρός και 102 διασωθέντες – 140 οι αγνοούμενοι

Θρίλερ στην Ινδονησία: Αγνοείται πλοίο με 243 επιβάτες