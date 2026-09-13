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13.09.2026 09:29

Χιλή: «Παράτυπο» το γηροκομείο όπου βρήκαν τραγικό θάνατο τουλάχιστον 16 ηλικιωμένοι από πυρκαγιά

13.09.2026 09:29
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Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε γηροκομείο στη Χιλή στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους μεταξύ των φιλοξενούμενων στη δομή αυτή, στην οποία είχαν επιβληθεί επανειλημμένα πρόστιμα εξαιτίας δυσλειτουργιών, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι αρχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε προχθές Παρασκευή το βράδυ στην ισόγεια ιδιωτική δομή, στην Πιτρουφκέν, στον νομό της Αραουκανίας, 640 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα της χώρας, το Σαντιάγο. Πυροσβέστες έσβησαν τις φλόγες το πρωί του Σαββάτου.

«Εκφράζουμε την οδύνη μας (…) για τους θανάτους 16 ηλικιωμένων ανθρώπων σε αυτήν την καταστροφή», ανέφερε ο δήμος της Πιτρουφκέν, κηρύσσοντας τριήμερο πένθος.

Στο γηροκομείο φιλοξενούνταν 26 άνθρωποι, οι 10 από τους οποίους επέζησαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της πόλης, ανέφερε η δήμαρχος Γιακελίν Ρομέρο, διευκρινίζοντας πως είναι «καλά».

Οι αρχές ανακοίνωσαν πως διενεργούν διάφορες έρευνες, «κυρίως για να εξακριβώσουμε τα αίτια της πυρκαγιάς και να αποκλείσουμε την εμπλοκή τρίτων», είπε σε μέσα ενημέρωσης της Χιλής ο εισαγγελέας Χόρχε Γρανάδα, στον οποίο ανατέθηκε να ηγηθεί σε αυτές.

Η νομαρχιακή γραμματεία του υπουργείου Υγείας (SEREMI) είχε ήδη καταγράψει σειρά δυσλειτουργιών στη δομή αυτή.

Το γηροκομείο «βρισκόταν σε παράτυπη κατάσταση, είχε κινηθεί διαδικασία το 2019», του είχαν «επιβληθεί πρόστιμα», μολαταύτα ήταν «υπότροπο», εξήγησε ο Χοσέ Μπράβο, αξιωματούχος της SEREMI.

Ο δήμος της Πιτρουφκέν, από την πλευρά του, τόνισε στον Τύπο ότι είχε ζητήσει τον Φεβρουάριο να γίνει έλεγχος στο κέντρο διότι «δεν τηρούσε κανονισμούς» και είχε κινηθεί «υγειονομική διαδικασία».

Ο πρόεδρος της άκρας δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ απαίτησε μέσω X να αποκαλυφθεί «η αλήθεια» και στη βάση αυτή «να διορθωθεί ό,τι πρέπει» και «να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επανάληψη τέτοιας τραγωδίας». Απαίτησε «επείγοντα μέτρα», ιδίως να «επανεξεταστούν οι συνθήκες» λειτουργίας των γηροκομείων της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

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