Θρίλερ στην Ινδονησία: Αγνοείται πλοίο με 243 επιβάτες

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Η τύχη ενός ινδονησιακού επιβατικού πλοίου με 243 επιβαίνοντες αγνοείται σήμερα καθώς χάθηκε κάθε επαφή μαζί του ενώ ταξίδευε από την πόλη Σουραμπάγια της Ανατολικής Ιάβας προς την πόλη Μπαντζαρμασίν του Νότιου Καλιμαντάν στη διάρκεια κακοκαιρίας, ανέφερε σε δήλωσή της η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας.

Σύμφωνα με την εν λόγω υπηρεσία, πρόκειται για το πλοίο Virgo Transport 8 και μονάδες έρευνας και διάσωσης έχουν σταλεί στη θέση από την οποία το επιβατικό σκάφος είχε εκπέμψει για τελευταία φορά.

Nakhoda KM Virgo Transport 8 sempat melaporkan kondisi kapal dalam posisi miring pada Minggu (13/9/2026) sekitar pukul 02.00 WIB sebelum akhirnya tim SAR meluncurkan operasi penyelamatan penuh.



Berdasarkan pembaruan resmi operasi SAR, dua kapal tunda yang berada di sekitar… pic.twitter.com/MXYde2NFAL — METRO TV (@Metro_TV) September 13, 2026

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από τη Σουραμπάγια, στην ανατολική Ιάβα, και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του φέρεται να αντιμετώπισε έντονα καιρικά φαινόμενα. Η επικοινωνία με το πλοίο χάθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου.

Οι Αρχές βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό με τις αρμόδιες ναυτικές υπηρεσίες και παρακολουθούν στενά τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή, καθώς η κακοκαιρία θεωρείται ότι ενδέχεται να έπαιξε ρόλο στην απώλεια επικοινωνίας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, ενώ η αγωνία για την τύχη των επιβαινόντων κορυφώνεται όσο οι έρευνες συνεχίζονται στη Θάλασσα της Ιάβας.

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