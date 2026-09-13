Κόλαση πυρκαγιάς στην Κροατία: 30.000 στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη, απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Takeaways by to pontiki AI Οι κροατικές αρχές ενεργοποίησαν σύστημα συναγερμού στο νησί Μπρατς λόγω μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που απειλεί κατοικημένες περιοχές κοντά στην κοινότητα Μίλνα.

Οι πυροσβέστες δυσκολεύονται να ελέγξουν το πύρινο μέτωπο εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση στην περιοχή.

Περίπου 180 πυροσβέστες με 50 οχήματα επιχειρούν στο νησί, ενώ αναμένονται ενισχύσεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Η πυρκαγιά έχει ήδη καταστρέψει περίπου 30.000 στρέμματα πευκώνων και θαμνώδους βλάστησης από την περασμένη Πέμπτη.

Η παρατεταμένη ξηρασία και η έλλειψη βροχοπτώσεων στην Κροατία ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι κροατικές αρχές ενεργοποίησαν χθες Σάββατο το βράδυ σύστημα συναγερμού, προειδοποιώντας τους κατοίκους και τους τουρίστες στο νησί Μπρατς, που απειλούνται από μεγάλη δασική πυρκαγιά καθώς πλησιάζει πλέον κατοικημένες περιοχές.

Αντιμέτωποι με πολύ δυνατούς ριπαίους ανέμους που αλλάζουν κατευθύνσεις, οι πυροσβέστες, παρά τη βοήθεια πολλών πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ, δεν έχουν μπορέσει ακόμη να ελέγξουν τη φωτιά, που εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο δυτικό τμήμα του Μπρατς, ενός από τα μεγαλύτερα κροατικά νησιά στην Αδριατική, ανοικτά του Σπλιτ.

Wildfires raging on Brač island, Croatia. Pray it's extinguished soon. pic.twitter.com/3NhOQJwEJt — Alexander McArthy (@alexmcarthy) September 12, 2026

Αφού έκαψε κάπου 30.000 στρέμματα πευκώνων και θαμνώδους βλάστησης, η πυρκαγιά πλησίαζε χθες βράδυ σπίτια στην κοινότητα Μίλνα, η οποία μετρά περίπου χίλιους κατοίκους.

Το μέτωπο «είναι ενεργό κοντά στη Μίλνα. Όλες οι ομάδες έχουν κινητοποιηθεί για να εμποδίσουν την εξάπλωση προς κατοικημένες περιοχές», ανέφερε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα η εθνική διοίκηση του πυροσβεστικού σώματος στον ιστότοπό της, προσθέτοντας ότι ενεργοποίησε σύστημα συναγερμού για να ειδοποιηθεί ο πληθυσμός με μηνύματα στα τηλέφωνά του, χωρίς πάντως να κάνει λόγο για εσπευσμένη απομάκρυνση σε αυτό το στάδιο.

Σχεδόν 180 πυροσβέστες με 50 οχήματα συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης προχθές Παρασκευή και χθες Σάββατο. Αναμένονταν χθες βράδυ ενισχύσεις, άλλοι 44 πυροσβέστες με 16 οχήματα, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο πύρινος εφιάλτης του Αυγούστου

Έπειτα από πολλαπλά κύματα ζέστης και ελλείψει βροχών, όπως μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η Κροατία βιώνει εξαιρετικά ξηρή περίοδο, που ευνοεί τις δασικές πυρκαγιές.

Στα μέσα Αυγούστου, σφοδρή πυρκαγιά σάρωσε την περιοχή της πόλης Ομίς, στο κεντρικό τμήμα των κροατικών ακτών στην Αδριατική, με τον απολογισμό των αρχών να κάνει λόγο αρχικά για έναν θάνατο και περίπου 40 τραυματισμούς, ανάμεσά τους περίπου δέκα σοβαρούς. Ο απολογισμός έγινε στην πορεία πιο βαρύς, καθώς άλλοι δυο άνθρωποι υπέκυψαν σε νοσοκομεία τις εβδομάδες που ακολούθησαν.

Μέσα σε μια νύχτα, η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς ή προκάλεσε ζημιές σε 60 σπίτια και άλλα κτίρια, δεκάδες οχήματα και κάπου 10.000 στρέμματα.

Οι καταστροφές υπολογίστηκαν σε 110 εκατομμυρίων ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Στις κάλπες η Σουηδία: Οι εξαιρετικά αμφίρροπες εκλογές και το ενδεχόμενο ακροδεξιάς κυβέρνησης

«Αν θέλει να έρθει, ας έρθει»: …Πρόσκληση Λαβρόφ σε Ζελένσκι για συνομιλίες στη Μόσχα, «χωρίς κατάπαυση του πυρός»

Ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία έχει επεκταθεί και στις ερήμους της Αφρικής



