«Μας έφαγαν»: Το ατύχημα της Καίτη Γαρμπή στη συναυλία του Ρέμου (Video)

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Ατύχημα στη σκηνή είχε η Καίτη Γαρμπή, η οποία συμμετείχε στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το thestival.gr, η αγαπημένη τραγουδίστρια -η οποία ξεσήκωσε τον κόσμο με τις επιτυχίες της- γλίστρησε τη στιγμή που ετοιμαζόταν να κατέβει από τη σκηνή, που γλιστρούσε από τη βροχή που είχε προηγηθεί.
Τα αντανακλαστικά του Αντώνη Ρέμου αποδείχθηκαν σωτήρια. Ο τραγουδιστής βρισκόταν ακριβώς δίπλα της και της κράτησε το χέρι, περιορίζοντας την πτώση και αποτρέποντας κάποιον τραυματισμό.
«Μας έφαγαν» είπε χαριτολογώντας ο δημοφιλής τραγουδιστής, με το κοινό να αντιδρά.
Λίγο πριν το ατύχημα, η τραγουδίστρια απευθυνόμενη στον Αντώνη Ρέμο του είπε πως «αυτό είναι το καλύτερο παιδί και της μέρας και της νύχτας».
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