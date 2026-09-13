«Μας έφαγαν»: Το ατύχημα της Καίτη Γαρμπή στη συναυλία του Ρέμου (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ατύχημα στη σκηνή είχε η Καίτη Γαρμπή, η οποία συμμετείχε στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η αγαπημένη τραγουδίστρια -η οποία ξεσήκωσε τον κόσμο με τις επιτυχίες της- γλίστρησε τη στιγμή που ετοιμαζόταν να κατέβει από τη σκηνή, που γλιστρούσε από τη βροχή που είχε προηγηθεί.

Τα αντανακλαστικά του Αντώνη Ρέμου αποδείχθηκαν σωτήρια. Ο τραγουδιστής βρισκόταν ακριβώς δίπλα της και της κράτησε το χέρι, περιορίζοντας την πτώση και αποτρέποντας κάποιον τραυματισμό.

«Μας έφαγαν» είπε χαριτολογώντας ο δημοφιλής τραγουδιστής, με το κοινό να αντιδρά.

Λίγο πριν το ατύχημα, η τραγουδίστρια απευθυνόμενη στον Αντώνη Ρέμο του είπε πως «αυτό είναι το καλύτερο παιδί και της μέρας και της νύχτας».

Διαβάστε επίσης:

«Γιώργο έφυγες νωρίς»: Συγκίνηση στη συναυλία του Ρέμου για τον θάνατο του Μαζωνάκη – H ξεχωριστή αφιέρωση (Video)

Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της με πάρτι-έκπληξη στο σπίτι

Κατερίνα Στανίση: «Λύγισε» για τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Αχ, ρε Γιώργο… Έφυγε τζάμπα» (Video)



