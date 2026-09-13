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13.09.2026 09:12

Θάνατος Μαζωνάκη: Βρέθηκε αρχείο με το όνομά του στο laptop της γιατρού με το όνομα του τραγουδιστή – Στο επίκεντρο τα αρχεία που ανακτήθηκαν

13.09.2026 09:12
mazwnakis giatroi

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Νέες πληροφορίες «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στην «κλινική» της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Όπως αποκάλυψε ο ALPHA, σε έναν από τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που κατασχέθηκαν, ερευνητές εντόπισαν αρχείο, το οποίο φέρεται να συνδέεται με τον δημοφιλή καλλιτέχνη.

Από αυτό οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής, που χειρίζονται την υπόθεση, επιχειρούν να αποσαφηνίσουν το ιστορικό των επισκέψεών του τραγουδιστή στο ιδιωτικό ιατρείο.

H χορήγηση αδρεναλίνης

Ένα από τα στοιχεία που φαίνεται να απασχολούν ιδιαίτερα την Αστυνομία αφορά στη χορήγηση αδρεναλίνης.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο γιατρός στους αστυνομικούς και στους διασώστες, στον Γιώργο Μαζωνάκη χορηγήθηκε αδρεναλίνη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει αποσαφηνιστεί -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- αν η χορήγηση έγινε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή σε προγενέστερο χρόνο.

Oι κυλίδες αίματος και οι φάκελοι άλλων ασθενών

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζονται μαξιλάρια με κηλίδες αίματος από τον καναπέ του ιατρείου.

Η Ασφάλεια ερευνά τους φακέλους και άλλων ασθενών, προκειμένου να διαπιστωθούν οι διαδικασίες που ακολουθούνταν στην «κλινική», καθώς όπως διαπιστώθηκε δεν γινόταν ούτε καρδιογράφημα.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και ο καθαρισμός του ιατρείου μετά το περιστατικό. Όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν τους εργαζομένους για ποιον λόγο είχε καθαριστεί ο χώρος, φέρεται να απάντησαν πως πρόκειται για πάγια πρακτική και ότι ο καθαρισμός πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ημέρας «για λόγους υγιεινής».

Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν το κατά πόσο ο χώρος που αντίκρισαν κατά την έρευνά τους παρέμενε στην ίδια κατάσταση με εκείνη που υπήρχε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Τα διαγραμμένα αρχεία στο επίκεντρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ηλεκτρονικά δεδομένα που φέρεται να είχαν διαγραφεί από υπολογιστές.

Παράλληλα, στο κινητό τηλέφωνο της γιατρού φέρεται να υπήρχε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη ξαπλωμένου σε ιατρικό κρεβάτι. Τα συγκεκριμένα δεδομένα, όπως και το πελατολόγιο είχαν διαγραφεί, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες κατάφεραν να τα ανακτήσουν στο πλαίσιο της ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας.

Η εξέταση των ηλεκτρονικών αρχείων, των ευρημάτων από τον χώρο και των υπόλοιπων στοιχείων της δικογραφίας αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα και ενδεχομένως να φωτίσει άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές της υπόθεσης.

Οι δύο γιατροί απολογούνται αύριο Δευτέρα (14/09). Η γιατρός, που φέρεται να είχε αναλάβει την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη και ο σύζυγός της βρίσκονται σε διαφορετικά κρατητήρια και δεν έχουν μεταξύ τους επαφή, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το OPEN.

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