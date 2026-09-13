Ανάβυσσος: Πυροβολισμοί έξω από beach bar τα ξημερώματα – Βρέθηκαν ίχνη αίματος και κάλυκες (Video)

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Ανάβυσσο, μετά από ενημέρωση της Αστυνομίας στις 05:15 για πυροβολισμούς έξω από beach bar.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν δύο κάλυκες, καθώς και ίχνη αίματος.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και αν υπάρχει τραυματισμένο άτομο.

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