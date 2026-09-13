Μελέτη για Μαζωνάκη: «Αρκετά – Κάποιοι κάνουν outing για λογαριασμό του»

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Την ενόχλησή της για τα προσωπικά δεδομένα του Γιώργου Μαζωνάκη, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, εξέφρασε η Ελεονώρα Μελέτη, με αφορμή σχόλιο που δέχτηκε στο Instagram για την απόφασή της να μην κάνει ανάρτηση για τον θάνατο του τραγουδιστή.

«Και βέβαια τον γνώριζα. Και βέβαια τον συμπαθούσα. Από πότε όμως η θλίψη για το χαμό ενός ανθρώπου είναι γνήσια μόνο όταν εκφράζεται στο Instagram; Και γιατί θα έπρεπε να ανεβάσω φωτογραφίες μαζί του, αποσπάσματα από συνεντεύξεις ή να ενημερώσω το κοινό για το πότε μιλήσαμε τελευταία φορά; Γιατί να μην έχω το δικαίωμα να πιστεύω πως οι ινσταγκραμικοί θρηνοί συχνά δεν αποσκοπούν σε τίποτα περισσότερο παρά στην αναζήτηση κοινού/ Και μιας και το έφερε η κουβέντα, κάποιοι να σεβαστούν τον θανόντα».

»Κάποιοι κάνουν outing για λογαριασμό του, δίνουν προσωπικά στοιχεία στη φόρα, αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα για έναν άνθρωπο που δε ζει να μιλήσει για τον εαυτό του. Αρκετά», έγραψε η δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής.

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