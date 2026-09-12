search
ΚΥΡΙΑΚΗ 13.09.2026 00:08
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2026 22:12

«Γιώργο έφυγες νωρίς»: Συγκίνηση στη συναυλία του Ρέμου για τον θάνατο του Μαζωνάκη – H ξεχωριστή αφιέρωση (Video)

12.09.2026 22:12
remos_thessaloniki

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με καθυστέρηση περίπου δύο ωρών, εξαιτίας της βροχής, άρχισε η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή, ο δημοφιλής τραγουδιστής αποχαιρέτισε συγκινημένος τον Γιώργο Μαζωνάκη, τραγουδώντας το «Ανήκω σε μένα» με φόντο τη φωτογραφία του στο video wall.

Αφού ερμήνευσε το πρώτο τραγούδι, ο Αντώνης Ρέμος κάλεσε το κοινό να χειροκροτήσει τον Θανάση Βασιλά, που όπως είπε «ήταν το μπουζούκι που ήταν κοντά» στον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά και τον πρώην μαέστρο του Γιάννη Δίσκο.

«Να στείλουμε εκεί ψηλά ένα τραγούδι. Γιώργο έφυγες νωρίς» είπε.

Διαβάστε επίσης:

Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της με πάρτι-έκπληξη στο σπίτι

Κατερίνα Στανίση: «Λύγισε» για τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Αχ, ρε Γιώργο… Έφυγε τζάμπα» (Video)

«Ελάτε να σιγοτραγουδήσουμε, μήπως και μας ακούσει»: Το «αντίο» της Άννας Βίσση στον Γιώργο Μαζωνάκη (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
remos thess (1)
ΜΟΥΣΙΚΗ

Αντώνης Ρέμος: «Σείστηκε» η παραλία Θεσσαλονίκης από τους δεκάδες χιλιάδες θεατές της συναυλίας του – H συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη (Video/Εικόνες)

kausima-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Κλιμακώνεται η ενεργειακή κρίση λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή – Ανησυχία για την τιμή του φυσικού αερίου

leontas venice (1)
ΣΙΝΕΜΑ

Στη δανέζικη ταινία «Woman Unknown» o Χρυσός Λέοντας του 83ου Κινηματογραφικού φεστιβάλ της Βενετίας – Ειδικό βραβείο στο ντοκιμαντέρ NAZA

tragos
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Σκύρο: Σοβαρά τραυματίας 77χρονος μετά από επίθεση τράγων στο σπίτι του

pierrakakis (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης πάντρεψε τον υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

doseis ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

adonis-georgiadis
ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης για υπόθεση Μαζωνάκη: «Το ιατρείο λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια και επί Πολάκη» – Τι λέει για ιατρικό τουρισμό και... Τουρκία

«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ: «Φασίστας» ο Τραμπ, λέει η Ιλχάν Ομάρ - Media
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η βουλευτής των Δημοκρατικών, Ίλχαν Ομάρ κατηγορείται ότι «παντρεύτηκε τον αδελφό της»

Odysseas-Zoras
ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο πρύτανης του Keele University Greece: «Η Πολιτεία δεν διασφάλισε το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13.09.2026 00:08
remos thess (1)
ΜΟΥΣΙΚΗ

Αντώνης Ρέμος: «Σείστηκε» η παραλία Θεσσαλονίκης από τους δεκάδες χιλιάδες θεατές της συναυλίας του – H συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη (Video/Εικόνες)

kausima-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Κλιμακώνεται η ενεργειακή κρίση λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή – Ανησυχία για την τιμή του φυσικού αερίου

leontas venice (1)
ΣΙΝΕΜΑ

Στη δανέζικη ταινία «Woman Unknown» o Χρυσός Λέοντας του 83ου Κινηματογραφικού φεστιβάλ της Βενετίας – Ειδικό βραβείο στο ντοκιμαντέρ NAZA

1 / 3