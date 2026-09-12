«Γιώργο έφυγες νωρίς»: Συγκίνηση στη συναυλία του Ρέμου για τον θάνατο του Μαζωνάκη – H ξεχωριστή αφιέρωση (Video)

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Με καθυστέρηση περίπου δύο ωρών, εξαιτίας της βροχής, άρχισε η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή, ο δημοφιλής τραγουδιστής αποχαιρέτισε συγκινημένος τον Γιώργο Μαζωνάκη, τραγουδώντας το «Ανήκω σε μένα» με φόντο τη φωτογραφία του στο video wall.

Αφού ερμήνευσε το πρώτο τραγούδι, ο Αντώνης Ρέμος κάλεσε το κοινό να χειροκροτήσει τον Θανάση Βασιλά, που όπως είπε «ήταν το μπουζούκι που ήταν κοντά» στον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά και τον πρώην μαέστρο του Γιάννη Δίσκο.

«Να στείλουμε εκεί ψηλά ένα τραγούδι. Γιώργο έφυγες νωρίς» είπε.

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