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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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12.09.2026 22:25

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: «Βροχή δισεκατομμυρίων και ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς σχέδιο»

12.09.2026 22:25
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Επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για το πρόγραμμά που παρουσιάσε στην 90η ΔΕΘ εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Απ’ όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη. Βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την Κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Υποσχέθηκε, για παράδειγμα, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που, όμως, ήδη υπάρχουν και κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά σπίτια τα οποία επίσης εφαρμόζονται. Έταξε εθνικά προγράμματα προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, τα οποία η Κυβέρνηση ήδη εφαρμόζει και σύγχρονες υποδομές σε νοσοκομεία όταν υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Μίλησε για Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο όταν η Κυβέρνηση ήδη έχει ανοίξει τον διάλογο για την αναμόρφωση του σχολείου, ενώ δήλωσε ότι θα αλλάξει στην Αναθεωρητική Βουλή το άρθρο 86 αλλά στην τρέχουσα Βουλή, το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε στην πρώτη ψηφοφορία την Αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου. Ταυτόχρονα υποσχέθηκε 13ο μισθό και 13η σύνταξη χωρίς βέβαια για κανένα απολύτως οικονομικό μέτρο να αναφέρει συγκεκριμένες δαπάνες», πρόσθεσε.

«Το μόνο που δεν ακούσαμε, για ακόμα μία φορά, από τον κ. Ανδρουλάκη ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη χώρα», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

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