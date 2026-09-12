Μητσοτάκης: Μήνυμα ισχύος και στήριξης από το Καστελόριζο – Τα έργα υποδομών στη συνάντησή με τον δήμαρχο

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Μήνυμα ισχύος και αποφασιστικότητας έστειλε από την Στρογγύλη και την Ρω ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα ακριτικά νησιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στα στρατιωτικά φυλάκια των δύο νησιών και ευχαρίστησε τους οπλίτες για την προσφορά τους στην πατρίδα ενώ στη συνέχεια συναντήθηκε με τον δήμαρχο Μεγίστης, Νικόλαο Ασβέστη.

Σε δηλώσεις του απότο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση έγινε μία συνολική επισκόπηση των σημαντικών εκκρεμοτήτων ως προς τα έργα υποδομής, τα οποία αφορούν στο νησί. «Η δική μου η δέσμευση είναι σαφής: Μέσα στην επόμενη τετραετία πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα, τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες» σημείωσε.

Διευκρίνισε ότι πολλά έργα βρίσκονται στη διαδικασία της ωρίμανσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αποκατάσταση του λιμανιού, στην οριστική επίλυση των ζητημάτων του βιολογικού καθαρισμού και της διαχείρισης της ύδρευσης, στην ανάγκη παροχής ποιοτικής στέγης σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο και βέβαια και στην προώθηση μιας σειράς έργων με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων στη λογική μηδενικών αποβλήτων, η ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω φωτοβολταϊκών, ώστε να μπορέσει να υποστηριχθεί συνολικά η ηλεκτροπαραγωγή στο νησί.

Ο κ. Μητσοτάκης ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκεται στο Καστελόριζο τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα, ώστε να εξασφαλίζουμε να ευημερεί να προσελκύει περισσότερους μόνιμους κατοίκους να αναπτύσσεται, να προσελκύσουμε μόνιμο πληθυσμό και θα αξιοποιήσουμε όλους τους πόρους».

«Να θυμόμαστε ότι το Καστελόριζο είχε πάνω από 10.000 μόνιμους κατοίκους, οπότε ο σκοπός εδώ είναι πολύ σαφής και πολύ συγκεκριμένος: Πώς θα μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό στο Καστελόριζο. Να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι θα αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε αυτόν τον στόχο να τον πετύχουμε» συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Μεγίστης, Νικόλαος Ασβέστης, δήλωσε: «Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κ. Πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Χατζημάρκο, τους Βουλευτές μας. Κάναμε μία εποικοδομητική συζήτηση όσον αφορά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη για το νησί μας. Τις επόμενες ώρες θα κάνει μια εξαγγελία ο Πρωθυπουργός για το τι ακριβώς συζητήσαμε και σε τι χρηματοδοτήσεις σκοπεύουμε να ενταχθούμε περαιτέρω».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, οι Βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Εμμανουήλ Κόνσολας και Βασίλης-Νικόλαος Υψηλάντης, o Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτρης Χούπης και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Έργα για την ενίσχυση των υποδομών του νησιού

Επί τάπητος στη σύσκεψη στο Δημαρχείο τέθηκε το ευρύτερο κυβερνητικό σχέδιο για την ανάπτυξη των υποδομών. Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην ανακατασκευή των κρηπιδωμάτων του λιμανιού του Καστελλόριζου. Για το έργο έχει πλέον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και προτεραιοποιείται μέσω του ΕΣΠΑ.

Πέραν του λιμένα, το σχέδιο που υλοποιείται για την περιοχή προβλέπει 37 έργα, όπως η αντικατάσταση των κρίσιμων τμημάτων του δικτύου ύδρευσης συν τη λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου, παρεμβάσεις στο δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας.

Το έργα, προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ, καλύπτουν έξι τομείς: την ενεργειακή μετάβαση, τη βιώσιμη διαχείριση πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Πρωτοβουλίες για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων

Συζητήθηκαν επίσης οι πρωτοβουλίες για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν ή θα υπηρετήσουν στο νησί. Σε αυτή τη φάση είναι σε εξέλιξη η κατασκευή 12 κατοικιών από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέρος των οποίων θα διατεθεί για υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς, ενώ έχει δρομολογηθεί η ανέγερση επιπλέον εννέα κατοικιών από το Λιμενικό Σώμα, για τις ανάγκες του προσωπικού του. Επίσης, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στην επισκευή τεσσάρων κατοικιών, με χρηματοδότηση από τη Βουλή των Ελλήνων.

Παράλληλα, παραχωρείται στον Δήμο έκταση 19 στρεμμάτων του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με 30 παλαιές κατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλες, όπου θα ανεγερθούν νέα σπίτια. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το υπουργείο Εσωτερικών και η ωρίμανση του έργου θα γίνει μέσω του Υπερταμείου.

Πρόνοιες στον τομέα της υγείας

Πριν μεταβεί στο δημαρχείο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης, όπου ενημερώθηκε για τις δυνατότητες της μονάδας και την έμφαση που δίνεται στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας.

Επίσκεψη σε Ρω και Στρογγύλη – Στήριξη στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις μικρονήσους Ρω και Στρογγύλη, όπου βρέθηκε στα επιτηρητικά φυλάκια και συνομίλησε με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και οπλίτες θητείας που υπηρετούν στην περιοχή.

Η μετάβαση στη Στρογγύλη, το ανατολικότερο κατοικημένο σημείο της ελληνικής επικράτειας, ενισχύει περαιτέρω τον συμβολισμό της τριήμερης περιοδείας του Πρωθυπουργού που κορυφώνεται την Κυριακή, με τη συμμετοχή του κ. Μητσοτάκη στην εκδήλωση για την επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου.

Eίναι πρώτη φορά που Πρωθυπουργός επισκέπτεται τη Ρω και τη Στρογγύλη μαζί.

«Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης ώστε το νησί θα συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύσουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό στο νησί» ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Βασικός άξονας της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, τη Ρω και τη Στρογγύλη είναι το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Κατά την παρουσία του στη Ρω, ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα και ξεναγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις του φυλακίου. Επισκέφθηκε το νέο κεντρικό κτήριο, το εστιατόριο και τα μαγειρεία, ενώ είδε και τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτρης Χούπης, και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω και επισκέφθηκε το σπίτι της, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο. Στην επίσκεψη συμμετείχαν επίσης οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παππάς, Εμμανουήλ Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης-Νικόλαος Υψηλάντης. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε ακόμη το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων «Υποπλοίαρχος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο βρίσκεται ελλιμενισμένο στο Καστελλόριζο.

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