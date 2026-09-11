Στο Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Μήνυμα στην Τουρκία η παρουσία του στην 83η επέτειο της Απελευθέρωσης

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Στο Καστελόριζο έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για μια τριήμερη επίσκεψη στο ακριτικό νησί, με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης.

Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί, την ώρα που οι εντάσεις με την Τουρκία βρίσκονται ξανά στην επικαιρότητα.

Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης του Καστελόριζου, σε μια συμβολική παρουσία, μήνυμα στους γείτονες.

Ο πρωθυπουργός συνοδεύεται από τους βουλευτές Μάνο Κόνσολα και Βασίλη Υψηλάντη, ενώ στις εκδηλώσεις θα παραστούν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ανώτατοι αξιωματικοί της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο νησί θα βρίσκεται επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

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