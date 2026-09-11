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11.09.2026 19:13

Κατηγορηματικός ο Βαρουφάκης: Προτιμώ τον θάνατο από το να μπω σε κυβέρνηση Τσίπρα

11.09.2026 19:13
tsipras-varoufakis

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Απέκλεισε και μάλιστα με ιδιαίτερη έμφαση μετεκλογική συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο Open για το αν σε περίπτωση που μετά τις εκλογές απαιτηθεί κυβέρνηση συνεργασίας, θα μπορούσε να συμμετάσχει σε ένα κυβερνητικό σχήμα με επικεφαλής ή με συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα απάντησε:

«Όχι, με τίποτα. Προτιμώ τον θάνατο. Μία φορά όχι μόνο τον πίστεψα, αλλά τον στήριξα με όλο μου το είναι και είδατε τι έγινε».

Σχολιάζοντας το rebranding του πρώην πρωθυπουργού, είπε χαρακτηριστικά ότι «το σάπιο σύκο ωρίμασε», για να προσθέσει με ακόμη μία δηκτική φράση ότι «το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές».

Κατά τον ίδιο, η μετατροπή του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος του 2015 σε αποδοχή μιας νέας συμφωνίας αποτέλεσε το σημείο της οριστικής πολιτικής ρήξης τους.

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι εκείνοι που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη ζημιά στην Αριστερά ήταν πολιτικές δυνάμεις και πρόσωπα που μιλούσαν στο όνομά της.

Πιο κατηγορηματικός δε γίνεται…

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 19:14
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