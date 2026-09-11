Κατηγορηματικός ο Βαρουφάκης: Προτιμώ τον θάνατο από το να μπω σε κυβέρνηση Τσίπρα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Απέκλεισε και μάλιστα με ιδιαίτερη έμφαση μετεκλογική συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο Open για το αν σε περίπτωση που μετά τις εκλογές απαιτηθεί κυβέρνηση συνεργασίας, θα μπορούσε να συμμετάσχει σε ένα κυβερνητικό σχήμα με επικεφαλής ή με συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα απάντησε:

«Όχι, με τίποτα. Προτιμώ τον θάνατο. Μία φορά όχι μόνο τον πίστεψα, αλλά τον στήριξα με όλο μου το είναι και είδατε τι έγινε».

Σχολιάζοντας το rebranding του πρώην πρωθυπουργού, είπε χαρακτηριστικά ότι «το σάπιο σύκο ωρίμασε», για να προσθέσει με ακόμη μία δηκτική φράση ότι «το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές».

Κατά τον ίδιο, η μετατροπή του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος του 2015 σε αποδοχή μιας νέας συμφωνίας αποτέλεσε το σημείο της οριστικής πολιτικής ρήξης τους.

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι εκείνοι που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη ζημιά στην Αριστερά ήταν πολιτικές δυνάμεις και πρόσωπα που μιλούσαν στο όνομά της.

Πιο κατηγορηματικός δε γίνεται…

Διαβάστε επίσης:

Με 5 μέλη του ΠΣ η Καρυστιανού στη ΔΕΘ και η σημειολογία της παρουσίας Γρατσία

Αλέξης Χαρίτσης: Η ανάρτηση για την κόρη του που έγινε «πρωτάκι» και «το σχολείο που αξίζουν τα παιδιά μας»

ΥΠΕΞ για 11η Σεπτεμβρίου: «Στεκόμαστε στο πλευρό του αμερικανικού λαού»











