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11.09.2026 18:39

Τραμπ για 11η Σεπτεμβρίου: Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι’ αυτό μαχόμαστε σήμερα

11.09.2026 18:39
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Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα από την Ουάσινγκτον πως οι ΗΠΑ δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται σήμερα στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν.

«Σήμερα, ανανεώνουμε τον ιερό όρκο που δώσαμε για πρώτη φορά στο όνομά τους πριν από 25 χρόνια. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας τελετής στο Πεντάγωνο, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας κοντά στην Ουάσινγκτον, ένα από τα σημεία των επιθέσεων.

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