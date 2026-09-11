Θάνατος Μαζωνάκη: Τι δεν «δένει» στις καταθέσεις των γιατρών, οι 4 αντιφάσεις που εξετάζει η αστυνομία

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Τέσσερα κρίσιμα σημεία που παρουσιάζουν αντιφάσεις στις καταθέσεις για όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο καταγράφει η ΕΛ.ΑΣ. στο διαβιβαστικό της. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τόσο την ώρα άφιξης του τραγουδιστή όσο και το χρονικό διάστημα που παρέμεινε στον χώρο όπου βρισκόταν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Στο προανακριτικό υλικό επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, διαφορετικές εκδοχές για την ώρα άφιξης, την παραμονή του στον χώρο της θεραπείας, τις ειδικότητες των δύο γιατρών και τη χρήση του απινιδωτή.

Παράλληλα, η Αστυνομία αναφέρεται σε δύο ακόμη στοιχεία που κρίθηκαν σημαντικά: τον καθαρισμό του χώρου αμέσως μετά το περιστατικό και το γεγονός ότι οι δύο γιατροί δεν συνόδευσαν τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο.

Πρώτη αντίφαση: Η ώρα άφιξης του Μαζωνάκη

Η πρώτη ασυμφωνία αφορά την ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο.

Η Ιωάννα Γάκα ανέφερε στην κατάθεσή της ότι ο τραγουδιστής έφτασε στις 16:00. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ώρα δεν συμφωνεί με τις καταθέσεις τριών εργαζομένων του ιατρείου, οι οποίες δίνουν διαφορετικές εκτιμήσεις για την άφιξή του.

Από τις καταθέσεις προκύπτουν χρονικά σημεία που κυμαίνονται από περίπου τις 14:00-14:30 έως τις 15:30, ενώ νοσηλεύτρια τοποθετεί την άφιξή του περίπου στις 15:00.

Ο ταξιτζής κατέθεσε ότι μετέφερε τον Μαζωνάκη στις 13:55 έξω από το ιατρείο.

Η ΕΛ.ΑΣ. καταγράφει την ασυμφωνία αυτή ως το πρώτο από τα τέσσερα κρίσιμα σημεία που προκύπτουν κατά την προανακριτική αξιολόγηση.

Στην προσπάθεια ανασύνθεσης του χρονολογίου, οι αστυνομικοί αξιοποίησαν και βιντεοληπτικό υλικό. Από την ανάλυσή του προέκυψε ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρισκόταν από τις 13:59 έως τις 14:43 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, στοιχείο που εντάχθηκε στη συνολική χρονική ανασύνθεση των γεγονότων.

Δεύτερη αντίφαση: «Πολύ λίγο» στη θεραπεία ή τουλάχιστον 45 λεπτά;

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η δεύτερη αντίφαση, η οποία αφορά το χρονικό διάστημα παραμονής του Μαζωνάκη στον χώρο όπου βρισκόταν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Η Ιωάννα Γάκα κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής παρέμεινε στον χώρο της θεραπείας για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ότι δεν είχε ακόμη ξεκινήσει η λειτουργία του μηχανήματος.

Η εκδοχή αυτή, ωστόσο, έρχεται σε αντίθεση με την κατάθεση της γραμματέως Μ., σύμφωνα με την οποία ο Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 45 λεπτά.

Η ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζει και αυτή την ασυμφωνία ως μία από τις βασικές αντιφάσεις που προκύπτουν από την εξέταση των καταθέσεων.

Νοσηλεύτρια του ιατρείου ανέφερε ότι περίπου στις 15:00 ο τραγουδιστής μπήκε στον χώρο και παρέμεινε για περίπου μισή ώρα στο βασικό γραφείο της γιατρού. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, πήγε μαζί της στο δωμάτιο όπου βρισκόταν το μηχάνημα «INUS PHERESIS», προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη διαδικασία.

Η ίδια η Γάκα περιέγραψε στην κατάθεσή της ότι ο Μαζωνάκης ξάπλωσε στο κρεβάτι και συνδέθηκε με τα μέσα παρακολούθησης των ζωτικών του λειτουργιών. Ανέφερε επίσης ότι του τοποθέτησε φλεβοκαθετήρα και, ενώ επιχειρούσε να τοποθετήσει δεύτερο, σημειώθηκε η ανακοπή και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.

Τρίτη αντίφαση: Οι ειδικότητες των γιατρών και οι άδειες λειτουργίας

Το τρίτο σημείο αφορά τις ειδικότητες που δήλωσαν οι δύο γιατροί σε σχέση με τα στοιχεία των αδειών λειτουργίας των ιατρείων.

Κατά την αρχική της εξέταση, η Ιωάννα Γάκα δήλωσε ότι είναι γιατρός με ειδικότητα γυναικολόγου, ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δήλωσε ειδικότητα παθολόγου.

Η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις εξετάζονται σε αντιπαραβολή με τις άδειες των ιατρείων και τις υπηρεσίες που παρέχονταν στους ενδιαφερόμενους.

Η Ιωάννα Γάκα προσκόμισε βεβαίωση λειτουργίας συστεγαζόμενου ιδιωτικού ιατρείου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με αριθμό πρωτοκόλλου 2336 και ημερομηνία 4 Ιουλίου 2013.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η συγκεκριμένη βεβαίωση αφορά άδεια λειτουργίας «ιατρείου άνευ ειδικότητας» στην οδό Καρνεάδου 11, στον πρώτο όροφο.

Στο ίδιο έγγραφο περιλαμβάνεται και η βεβαίωση που αφορά τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, στον οποίο χορηγείται άδεια λειτουργίας Παθολογικού Ιατρείου στην ίδια διεύθυνση, συστεγαζόμενου με το ιδιωτικό ιατρείο της Ιωάννας Γάκα.

Η αντιπαραβολή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την προανακριτική έρευνα, καθώς αφορά τη σχέση ανάμεσα στις ειδικότητες που δηλώθηκαν, στις άδειες λειτουργίας και στις ιατρικές υπηρεσίες που φαίνεται να παρέχονταν στους συγκεκριμένους χώρους.

Τέταρτη αντίφαση: Η απινίδωση και το μηχάνημα που δεν λειτουργούσε

Η τέταρτη αντίφαση αφορά τις ενέργειες που έγιναν μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Ιωάννα Γάκα κατέθεσε ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος επιχείρησε απινίδωση, χωρίς όμως ο τραγουδιστής να ανταποκριθεί.

Σύμφωνα, ωστόσο, με την καταγραφή του πληρώματος του ΕΚΑΒ, στο ιατρείο υπήρχε απινιδωτής ο οποίος δεν λειτουργούσε.

Η ΕΛ.ΑΣ. εντάσσει και αυτή την ασυμφωνία στα τέσσερα αυτοτελή σημεία που χρήζουν αξιολόγησης στο προανακριτικό υλικό.

«Ήταν λίγο αποπροσανατολισμένος»

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταθέσεις εργαζομένων σχετικά με την εικόνα του Μαζωνάκη κατά την άφιξή του στο ιατρείο.

Μία από τις γραμματείς ανέφερε ότι της έδωσε την εντύπωση πως ήταν «λίγο αποπροσανατολισμένος», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι μιλούσε κανονικά, είχε ενέργεια και ήταν χαμογελαστός.

Άλλη εργαζόμενη ανέφερε ότι «το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο και εστιασμένο», ενώ νοσηλεύτρια είπε ότι της φάνηκε «κάπως στον κόσμο του» και ότι η εικόνα του ήταν χειρότερη σε σχέση με προηγούμενες φορές που τον είχε δει.

Η γραμματέας Μ. ανέφερε ακόμη ότι ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί το ιατρείο και την προηγούμενη ημέρα, 8 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 17:00. Σύμφωνα με την ίδια, και τότε είχε παρατηρήσει ότι ήταν «λίγο αποπροσανατολισμένος», αν και σε μικρότερο βαθμό από την επόμενη ημέρα.

Τι κατέθεσε η γιατρός για την προηγούμενη επίσκεψη

Στη δική της κατάθεση, η Ιωάννα Γάκα ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης επικοινώνησε μαζί της στις 8 Σεπτεμβρίου, ζητώντας βοήθεια επειδή, όπως της είπε, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, όταν πήγε στο ιατρείο εκείνο το βράδυ και εξετάστηκε, της ανέφερε χρήση ουσιών και λήψη διουρητικών χαπιών. Η ίδια περιέγραψε ακόμη βήχα, υπερδιέγερση και δυσκολία να παραμείνει όρθιος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όπως κατέθεσε, του πρότεινε τη διαδικασία με το μηχάνημα «INUS PHERESIS», την οποία περιέγραψε ως καθαρισμό του αίματος και υποστήριξε ότι «δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις».

Ανέφερε επίσης ότι η διαδικασία διαρκεί συνήθως δύο έως τρεις ώρες και ότι δεν ζήτησε έγγραφη συγκατάθεση, καθώς, όπως υποστήριξε, θεωρούσε ότι η παρουσία του για την πραγματοποίηση της θεραπείας συνιστούσε συναίνεση.

Ο χώρος καθαρίστηκε αμέσως μετά το περιστατικό

Στο διαβιβαστικό της, η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ακόμη ως σημαντικό στοιχείο τον καθαρισμό του χώρου όπου σημειώθηκε το περιστατικό αμέσως μετά.

Οι εργαζόμενες που εξετάστηκαν ανέφεραν στις συμπληρωματικές καταθέσεις τους ότι ο καθαρισμός μετά από κάθε θεραπεία αποτελούσε πάγια διαδικασία για λόγους υγιεινής.

Μία νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι η συγκεκριμένη αίθουσα καθαρίστηκε από την ίδια και δύο ακόμη εργαζόμενες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η γραμματέας Μ. ανέφερε, παράλληλα, ότι στο τέλος κάθε ημέρας υπήρχε πάγια πρακτική διαγραφής από το ηλεκτρονικό ημερολόγιο iCloud όλων των ραντεβού που είχαν πραγματοποιηθεί μέσα στην ημέρα.

Οι δύο γιατροί δεν συνόδευσαν τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο

Ένα ακόμη στοιχείο που καταγράφεται από την ΕΛ.ΑΣ. αφορά τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό, οι δύο γιατροί δεν τον συνόδευσαν, προκειμένου να ενημερώσουν οι ίδιοι τους γιατρούς που τον παρέλαβαν για την κατάσταση της υγείας του και για όσα είχαν προηγηθεί στο ιατρείο.

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνεται στα σημεία που αξιολογούνται από την Αστυνομία μαζί με τις αντιφάσεις σχετικά με την ώρα άφιξης, τη διάρκεια παραμονής στον χώρο της θεραπείας και τον απινιδωτή.

Τι βρέθηκε στο σπίτι του Μαζωνάκη

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε έρευνα και στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο καταγραφικά, μία καπνοθήκη, τρεις συσκευασίες με ουσία που εκτιμήθηκε ότι πιθανόν ήταν κάνναβη, ένα μπουκάλι νερού με άγνωστο καφέ υγρό, ένα άδειο μπουκάλι με κατάλοιπα άγνωστης ουσίας και ένα ημερολόγιο με ιδιόχειρες σημειώσεις.

Στην κατοικία εντοπίστηκε επίσης κλειδωμένο χρηματοκιβώτιο, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να ανοιχτεί από κλειδαρά. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, μετά τη διαπίστωση του περιεχομένου του θα υποβληθεί συμπληρωματική έκθεση.

Οι ουσίες που κατασχέθηκαν επρόκειτο να αποσταλούν στη Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια θα εξετάζονταν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Δύο διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις για την πλασμαφαίρεση

Στο πλαίσιο της έρευνας, η ΕΛ.ΑΣ. έλαβε και καταθέσεις γιατρών σχετικά με το πού και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση.

Η καθηγήτρια Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας Αναστασία Κοτανίδου κατέθεσε ότι η πλασμαφαίρεση ενδείκνυται να πραγματοποιείται αυστηρά σε νοσοκομειακό περιβάλλον, καθώς πρόκειται, όπως ανέφερε, για διαδικασία υψηλού κινδύνου.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει αιμοδυναμική αστάθεια και ηλεκτρολυτικές διαταραχές, καταστάσεις που απαιτούν άμεση ιατρική αντιμετώπιση και κατάλληλο εξοπλισμό. Η ίδια υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός δεν προβλέπεται να υπάρχει σε ιδιωτικά ιατρεία.

Διαφορετική ήταν η προσέγγιση της διευθύντριας της Αιματολογικής Κλινικής του «Ευαγγελισμού», Σωσάννας Δελημπάση, η οποία χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση «απλή διαδικασία» σε ασθενείς που πάσχουν από συγκεκριμένο νόσημα.

Η ίδια ανέφερε ότι η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί από γιατρό με την απαιτούμενη εκπαίδευση στη χρήση πιστοποιημένων μηχανημάτων.

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