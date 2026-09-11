Θάνατος Μαζωνάκη: Εντοπίστηκε ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε – Η νεκροψία και τα ερωτήματα, στο μικροσκόπιο οι ώρες και η πλασμαφαίρεση

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Σημαντική εξέλιξη σημειώνεται στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς εντοπίστηκε ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Η κατάθεσή του αναμένεται να ρίξει φως σε κρίσιμες λεπτομέρειες σχετικά με την ώρα άφιξής του στο ιατρείο. Την ίδια ώρα, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του ζεύγους των γιατρών, οι οποίοι παραπέμφθηκαν ενώπιον ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή. Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε από δύο ιατροδικαστές, παρουσία και του ιατροδικαστή-τεχνικού συμβούλου που έχει ορίσει η οικογένεια του τραγουδιστή.

Η κατάθεσή του αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το χρονικό της άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Ο οδηγός είναι το τρίτο πρόσωπο που αναζητούσαν οι Αρχές και οι πληροφορίες που θα παράσχει εκτιμάται ότι μπορούν να συμβάλουν στην αποσαφήνιση των γεγονότων που προηγήθηκαν της εισόδου του τραγουδιστή στο ιατρείο.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, ο οδηγός θα εξεταστεί από τη Δευτέρα, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να επιβεβαιώσει την ακριβή ώρα κατά την οποία μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο.

«Έχει εντοπιστεί ο οδηγός ταξί ο οποίος πήγε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο. Θα εξεταστεί από Δευτέρα και θα επιβεβαιώσει την ώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λυκούδης.

Η μαρτυρία του αναμένεται να ενταχθεί στο συνολικό παζλ των γεγονότων που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του τραγουδιστή, καθώς οι Αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό το χρονικό της μεταφοράς του στο ιατρείο και όσα συνέβησαν πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Οι αντιφάσεις με τις ώρες και το μηχάνημα που λειτουργούσε

Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την έρευνα είναι η ακριβής ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο.

Σύμφωνα με την κατάθεση της γιατρού που τον κούραρε, ο τραγουδιστής έφτασε περίπου μισή ώρα μετά τις 16:00, καθώς φέρεται να είχε καθυστερήσει στο ραντεβού. Η ίδια υποστήριξε ότι όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του, δεν είχε ουσιαστικά προλάβει να ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Ωστόσο, από το υλικό των καμερών και τις καταθέσεις που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές προκύπτει διαφορετική εικόνα. Ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο περίπου στις 13:30 και να παρέμεινε εκεί για περίπου τρεις ώρες.

Παράλληλα, το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:25. Το πλήρωμα που έφτασε στο σημείο κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής είχε φλεβοκαθετήρα, ενώ ένας από τους διασώστες παρατήρησε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα από την αυτοψία στο ιατρείο. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών διαπίστωσαν ότι ένα από τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είχε λειτουργήσει για 46 συνεχόμενα λεπτά.

Το λογισμικό του μηχανήματος αναμένεται να αναλυθεί περαιτέρω στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς ώρες λειτουργίας του και να διαπιστωθεί εάν υπήρξε οποιαδήποτε προσπάθεια διαγραφής ή αλλοίωσης δεδομένων.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι τα σωληνάκια του μηχανήματος είχαν καθαριστεί. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εξαχθεί DNA από εργαστηριακή εξέταση.

Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς, απολογούνται την Δευτέρα

Την ίδια ώρα, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία.

Το ζευγάρι των γιατρών οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους, και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τρία είναι τα βασικά σημεία που έχουν οδηγήσει στην άσκηση της δίωξης.

Το πρώτο αφορά το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, το οποίο φέρεται να ήταν σε λειτουργία για σημαντικό χρονικό διάστημα, παρά τον ισχυρισμό της γιατρού ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή όταν του τοποθετήθηκε ο φλεβοκαθετήρας.

Το δεύτερο αφορά την κατάσταση στην οποία έφτασε ο τραγουδιστής στο ιατρείο. Η ίδια η γιατρός φέρεται να παραδέχθηκε ότι ο ασθενής βρισκόταν σε κακή κατάσταση, γεγονός που εξετάζεται σε συνδυασμό με το εάν έγινε η απαιτούμενη ιατρική αξιολόγηση και εάν θα έπρεπε να είχε διακομιστεί άμεσα σε νοσοκομείο.

Το τρίτο στοιχείο αφορά τη λειτουργία του ιατρείου, καθώς από την έρευνα προκύπτει ότι δεν διέθετε άδεια για τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο, η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε νοσοκομεία και εξειδικευμένες κλινικές νοσοκομείων και δεν παρέχονται αντίστοιχες άδειες σε απλά ιδιωτικά ιατρεία.

Από τα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία των γιατρών κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων, ιατρικών φακέλων και ψηφιακών πειστηρίων, τα οποία εξετάζονται από τις Αρχές.

Ο σύζυγος της γιατρού, επίσης γιατρός, υποστηρίζει ότι ενεπλάκη στο περιστατικό μόνο για να παράσχει ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την άφιξη των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Οι Αρχές έχουν λάβει, μεταξύ άλλων, καταθέσεις από γιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου, καθώς και από εξειδικευμένο γιατρό του «Ευαγγελισμού» σχετικά με τις συγκεκριμένες θεραπευτικές πράξεις.

Τι έδειξε η νεκροτομή – Η οικογένεια ζητά αναβάθμιση της κατηγορίας

Το πρωί της Παρασκευής ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, χωρίς ωστόσο να προκύψει οριστική απάντηση για την αιτία του θανάτου.

Η πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση χαρακτηρίζει απροσδιόριστη την αιτία θανάτου, με αποτέλεσμα το βάρος να πέφτει πλέον στα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, ανέφερε ότι η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαιώνει πως δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας, ο θάνατος συνδέεται με ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αφορά είτε την πλασμαφαίρεση είτε κάποια άλλη ιατρική πράξη που δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.

«Η άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη την οποία έλαβε ή τις ιατρικές πράξεις», ανέφερε ο κ. Λυκούδης, προσθέτοντας ότι αυτό θα πρέπει να αποσαφηνιστεί στην πορεία της έρευνας.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι θα καταθέσει υπόμνημα στην ανακρίτρια και θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Ο δικηγόρος της οικογένειας έχει επίσης αναφέρει ότι θα ζητήσει την κατάσχεση των μηχανημάτων που βρίσκονταν στο ιατρείο, καθώς και τη λήψη DNA προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε έρθει σε επαφή με κάποιο άλλο μηχάνημα.

Στο μεταξύ, οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, από τις καταθέσεις και το υλικό των καμερών έως τα ευρήματα από το ιατρείο, τα ιατρικά αρχεία, τα δεδομένα των μηχανημάτων και τα ψηφιακά πειστήρια.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και η κατάθεση του οδηγού ταξί, ο οποίος αναμένεται να δώσει τη Δευτέρα στοιχεία για την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο.

Η ακριβής αιτία του θανάτου παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων αναμένεται να αποτελέσουν ένα ακόμη κρίσιμο κομμάτι στην εξέλιξη της δικαστικής έρευνας.

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