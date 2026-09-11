Θάνατος Μαζωνάκη: Καταγγελία για το ιατρείο – «Μου ανέφεραν ότι το αίμα μου έχει παράσιτα»

Takeaways by to pontiki AI Νέες καταγγελίες ασθενών έρχονται στο φως για το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου απεβίωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Ασθενής περιέγραψε ότι το ιατρικό προσωπικό τον πίεσε να υποβληθεί σε δαπανηρή πλασμαφαίρεση για την αντιμετώπιση υποτιθέμενων παρασίτων στο αίμα.

Ο καταγγέλλων απέφυγε την επέμβαση κατόπιν συμβουλής του προσωπικού του γιατρού, ο οποίος τον προειδοποίησε για τον κίνδυνο της διαδικασίας.

Οι καταγγέλλοντες αναφέρουν επίσης την υποχρεωτική αγορά συνταγογραφούμενων σκευασμάτων από συγκεκριμένο φαρμακείο της περιοχής κατόπιν υπόδειξης των υπευθύνων του ιατρείου.

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Η μία μετά την άλλη έρχονται στο φως καταγγελίες για το περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Ασθενής που είχε επισκεφθεί τον γιατρό στο Κολωνάκι στον οποίο πήγε και ο Γιώργος Μαζωνάκης κάνει μια σοκαριστική καταγγελία.

Σύμφωνα με τoν ΑΝΤ1, ο ασθενής ευτυχώς μίλησε με τον γιατρό του ο οποίος τον προειδοποίησε και απέφυγε μια αχρείαστη και ενδεχομένως επικίνδυνη επέμβαση. Τα όσα ανέφερε προκαλούν πραγματικό σοκ.

«Επισκέφθηκε αυτό το ιατρείο στις 16 Φεβρουαρίου. Πήγα ύστερα από παρότρυνση ενός φίλου μου, προσπαθώντας να αδυνατίσω.

Αυτοί οι άνθρωποι είχαν έναν τρόπο και ένα μηχάνημα που μπορεί να κάνει reset τον μεταβολισμό και μπορείς να ξεκινήσεις να χάνεις κιλά. Δεν μπορείς να κλείσεις ραντεβού απευθείας, πρέπει να πας εκεί μετά από σύσταση.

Σε υποδέχονται σ’ενα πολύ φιλόξενο διαμέρισμα στο Κολωνάκι και η γιατρός συμπεριφέρεται σαν να σε ξέρει χρόνια, ενώ ήρθε και ο σύζυγός της….

Μετά εμφανίστηκε μια κοπέλα μου έκανε μια εξέταση αίματος. Επέστρεψε μετά από ένα τέταρτο με το μικροσκόπιο και μου είπε ότι υπάρχει πρόβλημα. Είδα το αίμα μου σε μια οθόνη με κάτι που έμοιαζαν με ζουζουνάκια και μου είπαν ότι μπορούν να το φτιάξουν. Μου ανέφεραν ότι το αίμα μου έχει παράσιτα και μπορούν να το θεραπεύσουν».

Υπήρξε και συνέχεια σύμφωνα με τη μαρτυρία του ασθενούς. «Στη συνέχεια με πήγαν σε ένα τρίτο δωμάτιο, μου έβαλαν κολάρο στο κεφάλι που συνέδεσαν με ένα λάπτοπ και μου έλεγε ότι μου περνάει ένα πρόγραμμα με ενέργεια.

Προσπαθεί να σε πείσει να κάνεις πλασμαφαίρεση γιατί μόνο αυτό θα σε σώσει. Αυτή η θεραπεία κοστίζει από 6000 ευρώ ως 10000 ευρώ.

Μου έστειλε ένα μήνυμα με δύο σελίδες συνταγογραφούμενα χάπια και συμπληρώματα διατροφής τα οποία έπρεπε να τα πάρω από ένα συγκεκριμένο φαρμακείο στο Κολωνάκι, καθώς μόνο εκεί τα έχει».

Η επικοινωνία του άνδρα με το γιατρό του φαίνεται πως αποδείχθηκε σωτήρια. «Όταν μίλησα στον γιατρό μου και του είπα που είμαι και τι έκανα, ενώ του έδειξα και τη σελίδα του γιατρού μου είπε να φύγω από εκεί, γιατί αυτοί προσπαθούν να μου κάνουν αιμοκάθαρση σε ιδιωτικό ιατρείο. Και ότι είναι λάθος αυτό που πάω να κάνω και ότι θα πεθάνω».

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