Πέθανε η Έμα Μπονίνο, ιστορική μορφή των Ιταλών Ριζοσπαστών και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα

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Πέθανε σήμερα σε ηλικία 78 ετών η Έμα Μπονίνο, από τα σημαντικότερα στελέχη του ιταλικού Ριζοσπαστικού Κόμματος. Έδινε μάχη με τον καρκίνο εδώ και πολλά χρόνια και, όπως είχε γίνει γνωστό, τις τελευταίες ημέρες η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί.

Χάρη στις μάχες της Μπονίνο και άλλων Ιταλών Ριζοσπαστών, η Ιταλία την δεκαετία του ’70 απέκτησε νόμο που θέσπισε το δικαίωμα στο διαζύγιο και στην άμβλωση. Στήριξε δυναμικά τις διεκδικήσεις του φεμινιστικού κινήματος και των ΛΟΑΤΚΙ+ πολιτών, όπως και την γενικότερη ανάγκη σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε παγκόσμια κλίμακα.

Το 1995 ορίσθηκε επίτροπος αρμόδια για θέματα αλιείας και για τα δικαιώματα των καταναλωτών, ενώ αρκετά χρόνια αργότερα, το 2013, διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση του κεντροαριστερού πρωθυπουργού Ενρίκο Λέτα.

Σύμφωνα με πολλά στελέχη του προοδευτικού, αλλά και του μετριοπαθούς χώρου, η εμπειρία και η προσωπικότητα της θα έπρεπε να την οδηγήσουν και στο υψηλότερο θεσμικό αξίωμα της χώρας, εκείνο της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Παρά το ότι ήταν άθεη, η Μπονίνο είχε αναπτύξει βαθιά προσωπική σχέση φιλίας με τον πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος την είχε επισκεφθεί στο σπίτι της, στο κέντρο της Ρώμης.

Σε δήλωσή της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε: “Η Έμα Μπονίνο ήταν επί δεκαετίες μια ισχυρή και αναγνωρίσιμη φωνή της ιταλικής πολιτικής και προώθησε τις ιδέες της με αποφασιστικότητα. Οι ιστορίες και οι ευαισθησίες μας απείχαν, αλλά αυτό δεν με εμπόδισε ποτέ να της αναγνωρίσω το βάρος και τον ρόλο της στην δημόσια ζωή της χώρας. Τα συλλυπητήριά μου στους οικείους της και στην οικογένειά της”.

Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione.



Le nostre storie e le nostre sensibilità sono state lontane, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 11, 2026

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