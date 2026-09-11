search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 10:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2026 10:16

«Ψύχραιμος» ο Τζέι Ντι Βανς: «Κόμμα του μίσους οι Δημοκρατικοί, απεχθάνονται την Αμερική»

11.09.2026 10:16
vance_new_1234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε χθες Πέμπτη τους Δημοκρατικούς το «κόμμα του μίσους», τοποθετούμενος στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων ενόψει των κρίσιμων εκλογών του μέσου της προεδρικής θητείας, τον Νοέμβριο.

«Οι Δημοκρατικοί είναι το κόμμα που απεχθάνεται την Αμερική κι αυτούς που την οικοδόμησαν», υποστήριξε ο κ. Βανς κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο άνευ προηγουμένου στο Ντάλας, στο Τέξας (νότια).

«Στη μια εσωκομματική διαδικασία μετά την άλλη, βλέπουμε τους λιγοστούς λογικούς Δημοκρατικούς να ηττώνται από εξτρεμιστές, που απεχθάνονται απροκάλυπτα το έθνος μας», επέμεινε ο αντιπρόεδρος, διατεινόμενος ότι το άλλο μεγάλο κόμμα των ΗΠΑ ριζοσπαστικοποιείται.

«Στο Ντένβερ, στο Κολοράντο, έχετε Δημοκρατικούς που λένε ότι η 11η Σεπτεμβρίου (2001) ήταν αναπόφευκτη, που εφευρίσκουν δικαιολογίες για τους τρομοκράτες που δολοφόνησαν 3.000 συμπατριώτες μας, και στο Μίσιγκαν είναι ακόμα χειρότερο, κάνουν εκστρατεία μαζί με εξτρεμιστές που λένε απροκάλυπτα ότι στην Αμερική άξιζαν οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου», επέμεινε.

«Να μην ξεχάσουμε ποτέ ότι η Αμερική ανήκει σε αυτούς που την αγαπούν κι όχι σε αυτούς που τη μισούν», συμπλήρωσε, καλώντας σε κινητοποίηση των εκλογέων την ώρα που οι ρεπουμπλικάνοι βρίσκονται, κατά δημοσκοπήσεις, σε δύσκολη θέση και κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο και στα δυο σώματα του Κογκρέσου τον Νοέμβριο.

Διαβάστε επίσης:

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε αίτημα του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για χτυπήματα κατά των Χούθι

Αμετανόητος ο «ειρηνοποιός» Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν: Δεν μετανιώνω – Θα έκανα ξανά ακριβώς το ίδιο

ΗΠΑ: Αίτημα αποφυλάκισης για λόγους υγείας κατέθεσε η σύζυγος του Μαδούρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vance_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

«Ψύχραιμος» ο Τζέι Ντι Βανς: «Κόμμα του μίσους οι Δημοκρατικοί, απεχθάνονται την Αμερική»

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα η πληρωμή επιδομάτων και παροχών στους δικαιούχους - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει προσωρινά στις 18.00 η πλατφόρμα – Τι ισχύει για τις πληρωμές

onasi athina jan tops
ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνά Ωνάση – Jan Tops: Τα 63 εκατ. ευρώ, η ρήξη, η δικαστική μάχη στο Άμστερνταμ και η πρώτη ήττα για τη χρυσή κληρονόμο

aftokinito_fortio_1109_1460-820_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανοιχτό πορτμπαγκάζ με φορτίο: Πόσο μπορεί να προεξέχει και πότε χρειάζεται ειδική πινακίδα

tsipras_DETH26_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν ο Τσίπρας… έκανε ντου στον Σχοινά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής: Τον χειμώνα θα λέμε πάμε να βάλουμε με 2 ευρώ βενζίνη – 70% πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

gaka-profil
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Ποια είναι η γιατρός που πρότεινε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 10:23
vance_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

«Ψύχραιμος» ο Τζέι Ντι Βανς: «Κόμμα του μίσους οι Δημοκρατικοί, απεχθάνονται την Αμερική»

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα η πληρωμή επιδομάτων και παροχών στους δικαιούχους - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει προσωρινά στις 18.00 η πλατφόρμα – Τι ισχύει για τις πληρωμές

onasi athina jan tops
ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνά Ωνάση – Jan Tops: Τα 63 εκατ. ευρώ, η ρήξη, η δικαστική μάχη στο Άμστερνταμ και η πρώτη ήττα για τη χρυσή κληρονόμο

1 / 3