Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει προσωρινά στις 18.00 η πλατφόρμα – Τι ισχύει για τις πληρωμές

Takeaways by to pontiki AI Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού Α21 κλείνει προσωρινά σήμερα στις 18:00 για την υποβολή και επεξεργασία αιτήσεων.

Η διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της τέταρτης δόσης του επιδόματος, η οποία θα καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την εισοδηματική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται κάθε οικογένεια.

Οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή της ιστοσελίδας gov.gr.

Τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ή εκκρεμείς έλεγχοι οδηγούν στην καταβολή των ποσών αναδρομικά κατά την αμέσως επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή του επιδόματος.

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Κλειστή θα είναι από σήμερα (11/09) στις 18.00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού Α21.

Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού και δεν θα είναι εφικτή η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων το προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, η προσωρινή διακοπή θα έχει ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού που αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά οι καταβολές

Για το δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου έχει προγραμματιστεί πληρωμή στις 30 Σεπτεμβρίου

Η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου

Η τελευταία δόση του έτους αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 18 – 24 Δεκεμβρίου

Υπενθυμίζεται ότι για τα δύο πρώτα παιδιά το ποσό κυμαίνεται από 2-70 ευρώ ανά παιδί και από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο η καταβολή διπλασιάζεται.

Ποιοι είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από δύο παράγοντες: τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την εισοδηματική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η οικογένεια, με βάση το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα (το συνολικό εισόδημα διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας: 1 για τον πρώτο γονέα, 0,5 για τον δεύτερο και 0,25 για κάθε παιδί).

Κατηγορία Α: ισοδύναμο εισόδημα έως 6.000 €

Κατηγορία Β: από 6.001 έως 10.000 €

Κατηγορία Γ: από 10.001 έως 15.000 €

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, το μηνιαίο ποσό ανά τέκνο διαμορφώνεται ως εξής:

70 € στην κατηγορία Α

42 € στην κατηγορία Β

28 € στην κατηγορία Γ

Από το τρίτο παιδί και έπειτα, τα ποσά διπλασιάζονται:

140 € στην κατηγορία Α

84 € στην κατηγορία Β

56 € στην κατηγορία Γ

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να εξετάζουν την πορεία της αίτησής τους και το ύψος της καταβολής μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ (idika.gr) ή του gov.gr.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή εκκρεμούς ελέγχου αίτησης, τα ποσά που αφορούν προηγούμενα δίμηνα καταβάλλονται αναδρομικά στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή.

Ενδείκνυται οι δικαιούχοι να ελέγχουν τυχόν μεταβολές στα εισοδηματικά ή οικογενειακά τους στοιχεία, διότι μπορεί να επηρεάσουν την κατάταξή τους σε εισοδηματική κατηγορία.

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