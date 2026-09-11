Φοιτητική στέγη: Ενοίκια φωτιά και λογαριασμός έως 900 ευρώ τον μήνα για τις οικογένειες

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Ένα δεύτερο ενοίκιο –και σε αρκετές περιπτώσεις σχεδόν έναν δεύτερο οικογενειακό προϋπολογισμό– καλούνται να σηκώσουν χιλιάδες νοικοκυριά για να μπορέσουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Η φοιτητική στέγη έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ακριβότερους κρίκους της στεγαστικής κρίσης, με τις τιμές ακόμη και για ελάχιστα τετραγωνικά να έχουν ξεφύγει.

Η εικόνα είναι χαρακτηριστική: στην Αθήνα ένα δωμάτιο μόλις 19 τετραγωνικών σε οργανωμένη ιδιωτική φοιτητική εστία μπορεί να κοστίζει 610 ευρώ τον μήνα. Στη Λάρισα 25 τετραγωνικά φθάνουν τα 570 ευρώ και στον Βόλο 22 τετραγωνικά περίπου τα 500 ευρώ.

Και αυτά πριν υπολογιστεί ο συνολικός λογαριασμός των σπουδών. Ενοίκιο, τρόφιμα, μετακινήσεις, λογαριασμοί και καθημερινές ανάγκες μπορούν, σύμφωνα με εκτιμήσεις φοιτητικών συλλόγων, να ανεβάσουν το μηνιαίο κόστος ακόμη και κοντά στα 900 ευρώ.

Τα μικρά σπίτια έγιναν… είδος πολυτελείας

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο επειδή τα μικρά διαμερίσματα, που παραδοσιακά αποτελούσαν την πρώτη επιλογή των φοιτητών, είναι πλέον από τα πιο περιζήτητα ακίνητα της αγοράς.

Για σπίτια 30 έως 65 τετραγωνικών δεν ανταγωνίζονται μόνο οι οικογένειες των φοιτητών. Στην ίδια αγορά έχουν στραφεί νέοι εργαζόμενοι, άνθρωποι που ζουν μόνοι αλλά και νοικοκυριά που αναζητούν λιγότερα τετραγωνικά προκειμένου να περιορίσουν το κόστος στέγασης.

Τα στοιχεία της REMAX Ελλάς δείχνουν ότι το 2026 τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 3,8% σε πανελλαδικό επίπεδο. Στην Αττική η αύξηση έφθασε το 4,3%, με τη μέση τιμή στα 9,2 ευρώ ανά τετραγωνικό από 8,9 ευρώ το 2025.

Στον Δήμο Αθηναίων και στις όμορες περιοχές η μέση τιμή έχει ήδη φθάσει τα 9,8 ευρώ ανά τετραγωνικό, καταγράφοντας άνοδο 5,4% μέσα σε έναν χρόνο.

Η κατάσταση στα μικρότερα ακίνητα είναι ακόμη πιο πιεστική. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, το 93,4% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τετραγωνικά στην Αθήνα έχει ζητούμενο ενοίκιο άνω των 400 ευρώ, ενώ περίπου επτά στα δέκα ξεπερνούν τα 500 ευρώ.

Στου Ζωγράφου, παραδοσιακό προορισμό φοιτητών λόγω της γειτνίασης με πανεπιστημιακές σχολές, ένα στούντιο 35 τετραγωνικών κινείται περίπου στα 420 ευρώ, ενώ ένα δυάρι 50 τετραγωνικών μπορεί να φθάσει τα 590 ευρώ.

Από τα 650 στα 750 ευρώ στην περιφέρεια

Το πρόβλημα έχει προ πολλού ξεπεράσει τα όρια της Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη το 80,18% των κατοικιών έως 50 τετραγωνικά προσφέρεται με ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 300 ευρώ.

Ακόμη υψηλότερες τιμές εμφανίζονται σε αρκετές περιφερειακές πανεπιστημιουπόλεις. Στα Χανιά ένα ακίνητο 30 έως 45 τετραγωνικών μπορεί να φθάσει τα 650 ευρώ, ενώ στο Ηράκλειο ένα δυάρι 50 τετραγωνικών αγγίζει ακόμη και τα 750 ευρώ.

Στα Ιωάννινα κατοικίες έως 45 τετραγωνικών φθάνουν έως τα 700 ευρώ, ενώ στην Καλαμάτα για σπίτια 50-60 τετραγωνικών οι ζητούμενες τιμές μπορεί να ανέλθουν στα 730 ευρώ.

Δημόσια εστία για μόλις έναν στους 22

Απέναντι σε αυτή την εικόνα, η δημόσια φοιτητική στέγη καλύπτει ένα εξαιρετικά μικρό μέρος της ζήτησης.

Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 9.200 δημόσιες φοιτητικές κλίνες, όταν εκτιμάται ότι σχεδόν 200.000 φοιτητές σπουδάζουν μακριά από την οικογενειακή τους κατοικία.

Πρακτικά, θέση σε δημόσια εστία μπορεί να βρει μόλις το 4,6% των φοιτητών που χρειάζονται στέγη – περίπου ένας στους 22. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος υπολογίζεται μεταξύ 15% και 18%.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι 17 πόλεις στις οποίες λειτουργούν πανεπιστημιακά τμήματα δεν διαθέτουν φοιτητική εστία. Παράλληλα, σημαντικό μέρος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων κατασκευάστηκε τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 και πλέον αντιμετωπίζει προβλήματα παλαιότητας.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η προσθήκη περίπου 8.600 νέων κλινών μέσω έργων που έχουν δρομολογηθεί και ΣΔΙΤ, ενώ από το 2027 προβλέπονται παρεμβάσεις αναβάθμισης, ανακαίνισης και ανακατασκευής σε 15 κτίρια φοιτητικών εστιών.

Η τεράστια απόσταση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης έχει δημιουργήσει παράλληλα μια νέα επιχειρηματική αγορά: τις οργανωμένες ιδιωτικές φοιτητικές εστίες.

Το μοντέλο επεκτείνεται πλέον πέρα από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε πόλεις όπως η Πάτρα, τα Ιωάννινα, ο Βόλος, η Λάρισα, η Ρόδος, η Ξάνθη και η Κομοτηνή.

Πρόκειται συνήθως για επιπλωμένα studios 18 έως 25 τετραγωνικών, τα οποία προσφέρονται με ενιαία μηνιαία χρέωση που μπορεί να περιλαμβάνει ρεύμα, νερό, internet και άλλες υπηρεσίες.

Η συγκεκριμένη αγορά καλύπτει ένα υπαρκτό κενό, αλλά με υψηλό τίμημα. Έτσι δημιουργείται μια νέα πραγματικότητα: όσο η δημόσια φοιτητική στέγη παραμένει ανεπαρκής και τα μικρά διαμερίσματα λιγοστεύουν, η δυνατότητα μιας οικογένειας να στείλει το παιδί της για σπουδές σε άλλη πόλη εξαρτάται όλο και περισσότερο από το πόσο βαθιά μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη.

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