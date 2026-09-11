search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 10:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2026 09:22

Γιώργος Μαζωνάκης: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για τη νεκροτομή η σορός του – Τεχνικό σύμβουλο όρισε η οικογένεια

11.09.2026 09:22
MAZONAKIS_EUROKINISSI

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα θρίλερ με πολλά αναπάντητα ερωτήματα βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από τις τελευταίες στιγμές του σπουδαίου τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ρίξουν φως στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του.

Αυτήν την ώρα η σορός του βρίσκεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, όπου και αναμένεται η νεκροτομή.

H νεκροτομή αρχικά είχε προγραμματιστεί να γίνει την Πέμπτη, ωστόσο μεταφέρθηκε για σήμερα, Παρασκευή, ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρευρεθεί και ο τεχνικός σύμβουλος που έχει ορίσει η οικογένεια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ την διαδικασία θα κάνουν οι ιατροδικαστές Νίκος Καλογρηάς και Κώστας Κούβαρης, ενώ παρών θα είναι Σωτήρης Μπουζιάνης που έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο η οικογένεια του καλλιτέχνη. 

Το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής διερεύνησης αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς μέχρι την προσαγωγή των δύο γιατρών δεν υπήρχε στη δικογραφία ολοκληρωμένο πόρισμα που να προσδιορίζει με σαφήνεια τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Έτσι, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου και να αποσαφηνίσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία αναμενόταν να αποτελέσει ένα από τα πλέον κρίσιμα στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, δεν πρόκειται να εκδοθεί σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Οι ιατροδικαστές, σε συνεννόηση με τις ανακριτικές Αρχές, φέρονται να έχουν ζητήσει πρόσθετα στοιχεία πριν καταλήξουν στα τελικά συμπεράσματά τους για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών εμπλουτίζεται (με κατηγορίες που δεν σχετίζονται με τον θάνατο του Μαζωνάκη) καθώς προκύπτουν νέα στοιχεία και νέες αναφορές, τα οποία εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές πριν από τα επόμενα βήματα της ποινικής διαδικασίας.

Όπως αναφέρει ο ANT1, την ίδια ώρα οι Αρχές εξετάζουν το κινητό του τραγουδιστή και τα τελευταία SMS που αντάλλαξε, από το οποίο προκύπτουν νέα δεδομένα.

Διαβάστε επίσης:

Ώρα μηδέν για την εστίαση: «Χάθηκαν» 500 εκατ. ευρώ από τον τζίρο

Σύρος: Επέστρεψε στο λιμάνι πλοίο για διακομιδή 49χρονου που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

H NASA συγχαίρει τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη: «Διαμορφώνει το μέλλον της εξερεύνησης του Διαστήματος»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vance_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

«Ψύχραιμος» ο Τζέι Ντι Βανς: «Κόμμα του μίσους οι Δημοκρατικοί, απεχθάνονται την Αμερική»

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα η πληρωμή επιδομάτων και παροχών στους δικαιούχους - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει προσωρινά στις 18.00 η πλατφόρμα – Τι ισχύει για τις πληρωμές

onasi athina jan tops
ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνά Ωνάση – Jan Tops: Τα 63 εκατ. ευρώ, η ρήξη, η δικαστική μάχη στο Άμστερνταμ και η πρώτη ήττα για τη χρυσή κληρονόμο

aftokinito_fortio_1109_1460-820_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανοιχτό πορτμπαγκάζ με φορτίο: Πόσο μπορεί να προεξέχει και πότε χρειάζεται ειδική πινακίδα

tsipras_DETH26_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν ο Τσίπρας… έκανε ντου στον Σχοινά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής: Τον χειμώνα θα λέμε πάμε να βάλουμε με 2 ευρώ βενζίνη – 70% πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

gaka-profil
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Ποια είναι η γιατρός που πρότεινε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 10:23
vance_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

«Ψύχραιμος» ο Τζέι Ντι Βανς: «Κόμμα του μίσους οι Δημοκρατικοί, απεχθάνονται την Αμερική»

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα η πληρωμή επιδομάτων και παροχών στους δικαιούχους - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει προσωρινά στις 18.00 η πλατφόρμα – Τι ισχύει για τις πληρωμές

onasi athina jan tops
ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνά Ωνάση – Jan Tops: Τα 63 εκατ. ευρώ, η ρήξη, η δικαστική μάχη στο Άμστερνταμ και η πρώτη ήττα για τη χρυσή κληρονόμο

1 / 3