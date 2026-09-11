Γιώργος Μαζωνάκης: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για τη νεκροτομή η σορός του – Τεχνικό σύμβουλο όρισε η οικογένεια

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Ένα θρίλερ με πολλά αναπάντητα ερωτήματα βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από τις τελευταίες στιγμές του σπουδαίου τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ρίξουν φως στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του.

Αυτήν την ώρα η σορός του βρίσκεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, όπου και αναμένεται η νεκροτομή.

H νεκροτομή αρχικά είχε προγραμματιστεί να γίνει την Πέμπτη, ωστόσο μεταφέρθηκε για σήμερα, Παρασκευή, ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρευρεθεί και ο τεχνικός σύμβουλος που έχει ορίσει η οικογένεια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ την διαδικασία θα κάνουν οι ιατροδικαστές Νίκος Καλογρηάς και Κώστας Κούβαρης, ενώ παρών θα είναι Σωτήρης Μπουζιάνης που έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο η οικογένεια του καλλιτέχνη.

Το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής διερεύνησης αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς μέχρι την προσαγωγή των δύο γιατρών δεν υπήρχε στη δικογραφία ολοκληρωμένο πόρισμα που να προσδιορίζει με σαφήνεια τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Έτσι, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου και να αποσαφηνίσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία αναμενόταν να αποτελέσει ένα από τα πλέον κρίσιμα στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, δεν πρόκειται να εκδοθεί σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Οι ιατροδικαστές, σε συνεννόηση με τις ανακριτικές Αρχές, φέρονται να έχουν ζητήσει πρόσθετα στοιχεία πριν καταλήξουν στα τελικά συμπεράσματά τους για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών εμπλουτίζεται (με κατηγορίες που δεν σχετίζονται με τον θάνατο του Μαζωνάκη) καθώς προκύπτουν νέα στοιχεία και νέες αναφορές, τα οποία εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές πριν από τα επόμενα βήματα της ποινικής διαδικασίας.

Όπως αναφέρει ο ANT1, την ίδια ώρα οι Αρχές εξετάζουν το κινητό του τραγουδιστή και τα τελευταία SMS που αντάλλαξε, από το οποίο προκύπτουν νέα δεδομένα.

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