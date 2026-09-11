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11.09.2026 09:33

Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς

11.09.2026 09:33
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Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων παρευρέθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για την τέλεση του καθιερωμένου αγιασμού με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ανταλλάσσοντας ευχές για μια δημιουργική και παραγωγική χρονιά.

Αργότερα, στις 11:00, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον γενικό διευθυντή της UNESCO Χαλίντ ελ-Ενάνι, ενώ το απόγευμα θα αναχωρήσει για το Καστελόριζο.

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