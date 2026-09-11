Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων παρευρέθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για την τέλεση του καθιερωμένου αγιασμού με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ανταλλάσσοντας ευχές για μια δημιουργική και παραγωγική χρονιά.
Αργότερα, στις 11:00, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον γενικό διευθυντή της UNESCO Χαλίντ ελ-Ενάνι, ενώ το απόγευμα θα αναχωρήσει για το Καστελόριζο.
Διαβάστε επίσης
Γιώργος Μαζωνάκης: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για τη νεκροτομή η σορός του – Τεχνικό σύμβουλο όρισε η οικογένεια
Συμπλοκή πέντε ατόμων στην Πάτρα, τραυματίστηκαν τρεις
Ώρα μηδέν για την εστίαση: «Χάθηκαν» 500 εκατ. ευρώ από τον τζίρο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.