Γαρμπή – Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

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Σε μια πολυετή δικαστική διαμάχη για ένα ποσό της τάξης των 60.000 ευρώ κατέληξε η συνεργασία ανάμεσα σε γνωστό επιχειρηματία και το καλλιτεχνικό δίδυμο Καίτη Γαρμπή – Διονύσης Σχοινάς που ξεκίνησε λίγο πριν από την πανδημία.

Τα εν λόγω χρήματα είχαν δοθεί ως προκαταβολή από την επιχείρηση στους δύο καλλιτέχνες για εμφανίσεις που θα πραγματοποιούσαν σε νυχτερινό κέντρο συμφερόντων του επιχειρηματία. Ειδικότερα, ο Διονύσης Σχοινάς είχε λάβει 40.000 ευρώ και η Καίτη Γαρμπή 20.000 ευρώ για εμφανίσεις που τελικά, δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, με το ζευγάρι να αρνείται να επιστρέψει το ποσό.

Όπως αναφέρεται στο protothema, αν και πρωτοδίκως, Γαρμπή και Σχοινάς είχαν δικαιωθεί -μιλώντας μάλιστα για νίκη σε δηλώσεις τους- η εκδίκαση της υπόθεσης στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών ανέτρεψε τα πάντα, κρίνοντας -με την υπ’ αριθ. 4001/2026 απόφασή του- την πρωτόδικη κρίση «ως όλως εσφαλμένη».

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε ότι οι προκαταβολές πρέπει να επιστραφούν, καθώς οι συμφωνηθείσες εμφανίσεις δεν πραγματοποιήθηκαν και οι εναγόμενοι δεν απέδειξαν ότι είχαν νόμιμη αιτία να διατηρούν τα χρήματα και άρα, τα παρακράτησαν παράνομα.

Ως εκ τούτου, ο Διονύσης Σχοινάς πρώτος εναγόμενος υποχρεούται να καταβάλει 40.000 ευρώ και η Καίτη Γαρμπή 20.000 ευρώ, με νόμιμο τόκο από την ημέρα που επιδόθηκε η αγωγή.

Αμέσως μετά την απόφαση του Εφετείου επιβλήθηκε δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών τους, καθώς και συντηρητική κατάσχεση των εισιτηρίων της συναυλίας τους στο Κατράκειο και αυτός φέρεται να είναι ο πραγματικός λόγος που ακυρώθηκε η προγραμματισμένη εκδήλωση τη Δευτέρα (7/9) και όχι οι συνθήκες στη ροή της προετοιμασίας που επικαλέστηκαν οι δυο καλλιτέχνες σε ανάρτηση τους.

Αμφότεροι οι καλλιτέχνες καταδικάστηκαν στην πληρωμή 3.000 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας ενώ θα πληρώσουν την άρνηση επιστροφής των χρημάτων στον επιχειρηματία πιο ακριβά πλέον, καθώς με τον νόμιμο τόκο τα 60.000 ευρώ έγιναν πλέον 100.000 ευρώ συν τα δικαστικά έξοδα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ξεκίνησε στις αρχές του 2020 όταν γνωστός επιχειρηματίας που διαχειριζόταν κέντρο διασκέδασης στην Αθήνα συμφώνησε με το ζευγάρι Σχοινά-Γαρμπή να εμφανίζονται ζωντανά στο μαγαζί του.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής κατέβαλε προκαταβολές 40.000 ευρώ στον πρώτο και 20.000 ευρώ στη δεύτερη, συνολικά δηλαδή 60.000 ευρώ, όμως οι εμφανίσεις συνέπεσαν με την περίοδο της πανδημίας, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθούν λόγω των περιοριστικών μέτρων και της απαγόρευσης λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης.

Ωστόσο, τα χρήματα δεν επιστράφηκαν, καθώς υπήρχε αρχικά πρόθεση η συνεργασία να συνεχιστεί όταν θα ξεκινούσαν πάλι οι ζωντανές εμφανίσεις μετά την πανδημία.

Το 2022 προγραμματίστηκε μια νέα συνεργασία, με το σχήμα Γιώργος Μαζωνάκης- Διονύσης Σχοινάς στο «Κέντρο Αθηνών».

Παρ’ όλ’ αυτά, σύμφωνα με όσα δέχθηκε το Εφετείο, η συνεργασία τελικά ναυάγησε λόγω διαφωνιών του Σχοινά που ένιωθε ότι τον υποτιμούσε η μαρκίζα που είχε τον Μαζωνάκη πρώτο όνομα και αυτόν δεύτερο με μικρά γράμματα ως υποστηρικτικό καλλιτέχνη.

Η επιχείρηση πρότεινε διάφορες εναλλακτικές προτάσεις τις οποίες ο Σχοινάς απέρριψε ως «προσβλητικές», ενώ όπως σημειώνεται στην απόφαση, δεν προσήλθε καν στην πρόβα τζενεράλε, υποστηρίζοντας ότι πονούσε η μέση του, ενώ την επομένη ενημέρωσε με sms ότι αποχωρεί.

Ο επιχειρηματίας ζήτησε τότε την επιστροφή των προκαταβολών και ακολούθησαν εξώδικες προσκλήσεις της επιχείρησης προς τους δύο καλλιτέχνες.

Το ζεύγος Γαρμπή-Σχοινάς αποδέχτηκαν εγγράφως ότι πήραν τα χρήματα, ωστόσο, αρνήθηκαν χωρίς αιτιολογία την επιστροφή των χρημάτων, με την υπόθεση να οδηγείται στα δικαστήρια.

Πρωτοδίκως η αγωγή είχε απορριφθεί, ωστόσο, το Εφετείο δικαίωσε τις θέσεις της επιχείρησης.

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