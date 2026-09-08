Καίτη Γαρμπή – Διονύσης Σχοινάς: Ο λόγος που ακύρωσαν τη συναυλία τους στο Κατράκειο – «Δεν μας βγήκαν όπως υπολογίζαμε»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς δεν ανέβηκαν, τελικά, στη σκηνή του Κατράκειου Θεάτρου Νίκαιας, χθες (7/9), με τους τραγουδιστές να ενημερώνουν να ανημερώνουν το κοινό τους, λίγες ώρες πριν, για την ακύρωση της συναυλίας τους.

Η βραδιά επρόκειτο να αποτελέσει, μάλιστα, το φινάλε της κοινής καλοκαιρινής περιοδείας τους #ΜεΕσέναΜόνο, μετά τις εμφανίσεις που πραγματοποίησαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε Ελλάδα και Κύπρο, με το ζευγάρι να παρουσιάζει στο κοινό ένα πρόγραμμα που συνδύαζε τις μεγάλες προσωπικές επιτυχίες τους, νεότερα τραγούδια αλλά και αγαπημένα κομμάτια του λαϊκού ρεπερτορίου.

Αρχικά, μέσα από τη σελίδα της προπώλησης έγινε γνωστό ότι η συναυλία της 7ης Σεπτεμβρίου αναβάλλεται, με τους θεατές που είχαν προμηθευτεί ηλεκτρονικά τα εισιτήριά τους να ενημερώνονται μέσω email σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων τους.

Λίγες ώρες αργότερα, η Καίτη Γαρμπή θέλησε να τοποθετηθεί προσωπικά και να εξηγήσει στο κοινό μέσα από τα social media τι οδήγησε εκείνη και τον σύζυγό της στην απόφαση να μην πραγματοποιήσουν το live.

«Πήραμε την απόφαση να κάνουμε ένα βήμα πίσω»

«Αγαπημένοι μας, o Διονύσης κι εγώ ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη γιατί δεν μιλήσαμε αμέσως για την ακύρωση της συναυλίας. Για τη συγκεκριμένη βραδιά και για να γιορτάσουμε το τελευταίο μας live μαζί, ετοιμάζαμε κάτι πολύ μεγάλο. Δυστυχώς, όμως, οι συνθήκες και η ροή της προετοιμασίας δεν μας βγήκαν όπως υπολογίζαμε και εντέλει οι πιθανότητες να υλοποιήσουμε αυτό που ονειρευόμαστε ήταν ελάχιστες. Έτσι πήραμε την απόφαση να κάνουμε ένα βήμα πίσω… Δίνουμε υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε με τον τρόπο που μας πρέπει, σε συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να γίνουμε μια αγκαλιά και μια φωνή όλοι μαζί, όπως ξέρουμε να κάνουμε! Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ, στα εύκολα και στα δύσκολα. Σας αγαπάμε! Διονύσης – Καίτη» αναφέρει η τραγουδίστρια στην ανάρτησή της.

Διαβάστε επίσης:

Salma Hayek: Ποζάρει γυμνή στα 60 της και οι followers την αποθεώνουν (Photos)

Μπάμπης Στόκας: «Σαν λαός είμαστε πιο εύκολοι στην κακία – Tο έχουμε λίγο παραπάνω» (Video)

«Γκρίνια» για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη: Η εξέδρα στήθηκε μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου – Τι απαντά η παραγωγή



