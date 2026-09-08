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08.09.2026 09:32

Salma Hayek: Ποζάρει γυμνή στα 60 της και οι followers την αποθεώνουν (Photos)

08.09.2026 09:32
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Το μπάνιο της στη θάλασσα γυμνή θέλησε να απολαύσει η Σάλμα Χάγιεκ η οποία δημοσίευσε, μάλιστα, τα σχετικά στιγμιότυπα, συγκεντρώνοντας τις ενθουδιώδεις αντιδράσεις των θαυμαστών της.

Η ηθοποιός άφησε στην άκρη τα ρούχα της και μπήκε στη θάλασσα χωρίς μαγιό, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της «60 και ευγνώμων», καθώς πρόσφατα γιόρτασε τα γενέθλιά της.

«60 ετών και αγέραστη… Ο Χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου», «60 χρόνια γλυκύτητας, ταλέντου, χάρης και μιας ομορφιάς που λάμπει από μέσα προς τα έξω», «60 χρόνια που κάνουν τον κόσμο λίγο πιο φωτεινό απλώς και μόνο επειδή βρίσκεσαι σε αυτόν» ήταν λίγα από τα αποθεωτικά σχόλια με τα οποία οι followers κατέκλυσαν το προφίλ της.

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