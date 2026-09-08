search
ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 12:46
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2026 10:19

Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: «Ασυγκράτητοι» σε φωτογράφιση – Φιλιούνται παθιασμένα και δηλώνουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ (Photos)

08.09.2026 10:19
bieber-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε μία προσωπική φωτογράφιση για περιοδικό προχώρησαν ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ, με το ζευγάρι να ποζάρει αρκετά διαχυτικό, ανταλλάσσοντας φιλιά στο στόμα, ενώ εμφανίστηκε και ξαπλωμένο σε κρεβάτι.

Ξαπλωμένοι στο κρεβάτι πραγματοποίησαν τη νέα τους φωτογράφιση ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ με το ζευγάρι να φιλιέται παθιασμένα μπροστά στον φακό, δηλώντας ότι ζει τον απόλυτο έρωτα.

Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής και η επιχειρηματίας πόζαραν για το πρώτο εξώφυλλο του WYouth, το οποίο αποτελεί -όπως αναφέρεται- την «εφηβική έκδοση» του W Magazine και θα κυκλοφορήσει στις 15 Σεπτεμβρίου.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε σε τρυφερές στιγμές, με τις εικόνες να περιλαμβάνουν φιλιά και αγκαλιές

«Οι Μπίμπερ» έγραψε το WYouth, παρουσιάζοντας στο Instagram τους δύο ως πρωταγωνιστές της πρώτης του έκδοσης.

«Η Χέιλι και Ο Τζάστιν φωτογραφήθηκαν από τους εαυτούς τους» αναφέρεται στην ίδια δημοσίευση.

Η ιδρύτρια της Rhode πόζαρε με ένα μίνι φόρεμα που θυμίζει νυχτικό.

Διαβάστε επίσης:

Καίτη Γαρμπή – Διονύσης Σχοινάς: Ο λόγος που ακύρωσαν τη συναυλία τους στο Κατράκειο – «Δεν μας βγήκαν όπως υπολογίζαμε»

Salma Hayek: Ποζάρει γυμνή στα 60 της και οι followers την αποθεώνουν (Photos)

Μπάμπης Στόκας: «Σαν λαός είμαστε πιο εύκολοι στην κακία – Tο έχουμε λίγο παραπάνω» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Disney+ FX – kennedy-besset
MEDIA

Disney+/FX: Ανεβαίνει σήμερα η αμφιλεγόμενη μίνι σειρά «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette»

DETH_Mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χαμηλές πτήσεις» στη ΝΔ – και όχι μόνο – για τα μέτρα της ΔΕΘ

ekab new
ΥΓΕΙΑ

Απάντηση Γεωργιάδη για το παλιό ασθενοφόρο του Κ.Υ Μάνης

Tanagra
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Τανάγρα: Αναβλήθηκε η κηδεία και του δεύτερου πιλότου – Συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των δύο σορών

mitsotakis androulakiss
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει μόνο το ΠΑΣΟΚ ως πιθανό συνομιλητή για κυβέρνηση συνεργασίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elas_1506_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε στέλεχος από την ΕΛΑΣ λόγω 13ης σύνταξης και μισθού

imdb
ΣΙΝΕΜΑ

Εκνευρισμός στο Τελ Αβίβ: Το IMDb αντικαθιστά το «Ισραήλ» με «Κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

akrodexia israil
ΚΟΣΜΟΣ

Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς εναντίον της Βρετανίας: «Απελάστε τον Πρέσβη, αναγνωρίστε την κυριαρχία της Αργεντινής στα Φώκλαντ»

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

kyveli-marda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυβέλη Μάρδα: Η γνωριμία με τον Αλέξη Τσίπρα στην Κωνσταντινούπολη και το ματς Φενερμπαχτσέ – Τσαντζούμπορ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 12:44
Disney+ FX – kennedy-besset
MEDIA

Disney+/FX: Ανεβαίνει σήμερα η αμφιλεγόμενη μίνι σειρά «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette»

DETH_Mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χαμηλές πτήσεις» στη ΝΔ – και όχι μόνο – για τα μέτρα της ΔΕΘ

ekab new
ΥΓΕΙΑ

Απάντηση Γεωργιάδη για το παλιό ασθενοφόρο του Κ.Υ Μάνης

1 / 3