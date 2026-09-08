Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: «Ασυγκράτητοι» σε φωτογράφιση – Φιλιούνται παθιασμένα και δηλώνουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ (Photos)

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Σε μία προσωπική φωτογράφιση για περιοδικό προχώρησαν ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ, με το ζευγάρι να ποζάρει αρκετά διαχυτικό, ανταλλάσσοντας φιλιά στο στόμα, ενώ εμφανίστηκε και ξαπλωμένο σε κρεβάτι.

Ξαπλωμένοι στο κρεβάτι πραγματοποίησαν τη νέα τους φωτογράφιση ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ με το ζευγάρι να φιλιέται παθιασμένα μπροστά στον φακό, δηλώντας ότι ζει τον απόλυτο έρωτα.

Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής και η επιχειρηματίας πόζαραν για το πρώτο εξώφυλλο του WYouth, το οποίο αποτελεί -όπως αναφέρεται- την «εφηβική έκδοση» του W Magazine και θα κυκλοφορήσει στις 15 Σεπτεμβρίου.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε σε τρυφερές στιγμές, με τις εικόνες να περιλαμβάνουν φιλιά και αγκαλιές

«Οι Μπίμπερ» έγραψε το WYouth, παρουσιάζοντας στο Instagram τους δύο ως πρωταγωνιστές της πρώτης του έκδοσης.

«Η Χέιλι και Ο Τζάστιν φωτογραφήθηκαν από τους εαυτούς τους» αναφέρεται στην ίδια δημοσίευση.

Η ιδρύτρια της Rhode πόζαρε με ένα μίνι φόρεμα που θυμίζει νυχτικό.

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