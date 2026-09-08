Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Μεσολόγγι

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Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ταρακούνησε πριν λίγο το Μεσολόγγι.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:46, με το επίκεντρο να βρίσκεται 8χλμ βόρεια του Αιτωλικού.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 20,7χλμ.

Να σημειωθεί πως από χθες έχουν εκδηλωθεί σεισμικές δονήσεις στο ίδιο επίκεντρο, με ισχυρότερο χθες το πρωί έναν σεισμό των 3,7 Ρίχτερ.

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