Παιδίατροι: Οδηγίες για το Δελτίο Υγείας Μαθητή – Τι πρέπει να γνωρίζουν γονείς και εκπαιδευτικοί

Takeaways by to pontiki AI Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων δημοσίευσε οδηγό για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Το δελτίο αποτελεί εργαλείο πρόληψης και ασφάλειας που καταγράφει αποκλειστικά τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή.

Το έγγραφο συμπληρώνεται αποκλειστικά από τον παιδίατρο του παιδιού μετά από πλήρη κλινική εξέταση, αποφεύγοντας τη χρήση του για εξωσχολικές δραστηριότητες.

Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν τον παιδίατρο για το ιατρικό ιστορικό, ενώ οι εκπαιδευτικοί τηρούν το ιατρικό απόρρητο και τις οδηγίες για την ασφάλεια των μαθητών.

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή κατατίθεται υποχρεωτικά στις εγγραφές του Νηπιαγωγείου, της πρώτης τάξης Δημοτικού, της τέταρτης Δημοτικού, της πρώτης Γυμνασίου και της πρώτης Λυκείου.

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Λίγα 24ωρα μας χωρίζουν από το πρώτο κουδούνι στα σχολεία όπου και τυπικά θα σηματοδοτήσει τη λήξη των καλοκαιρινών διακοπών για τους μαθητές.

Με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά, η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής δίνει στη δημοσιότητα έναν αναλυτικό οδηγό για γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την ορθή αξιοποίηση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή. Πρόκειται για το ιατρικό πιστοποιητικό που αποτυπώνει τα συμπεράσματα της προληπτικής εξέτασης του παιδιού, που χορηγείται αποκλειστικά για το σχολείο.

Σημειώνεται ότι το Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο πρόληψης, ασφάλειας και συνεργασίας μεταξύ οικογένειας, παιδιάτρου και σχολείου, με στόχο την προστασία της υγείας και της συμμετοχής των μαθητών στη σχολική ζωή.

Δεν αποτελεί ιατρικό φάκελο και δεν περιλαμβάνει αναλυτικό ιστορικό με ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στο Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης, το οποίο παραμένει στο αρχείο του παιδιάτρου.

Σύμφωνα με την Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, για να χορηγηθεί το ΑΔΥΜ απαιτείται πλήρη κλινική εξέταση, ενώ το σχολείο ενημερώνεται μόνο για όσα είναι απαραίτητα για την ασφάλεια του μαθητή.

Επιπλέον το δελτίο έχει προληπτικό χαρακτήρα και συμβάλλει:

Στην έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων υγείας.

Στην προστασία του μαθητή.

Στη σωστή συμμετοχή του στη Φυσική Αγωγή.

Επιτρέπει, δε, την επικοινωνία μεταξύ παιδιάτρου και σχολείου, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα όταν απαιτείται. Στόχος είναι να εντοπιστούν όσα μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια και τη σχολική καθημερινότητα του παιδιού, όχι να χαρακτηριστεί «υγιές ή μη».

Το ΑΔΥΜ κατατίθεται:

στην εγγραφή στο Νηπιαγωγείο,

στην Α΄ Δημοτικού,

στη Δ΄ Δημοτικού,

στην Α΄ Γυμνασίου,

στην Α΄ Λυκείου.

Χρησιμοποιείται επίσης για τη συμμετοχή στη Φυσική Αγωγή και στις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες.

Επίσης δεν επιτρέπεται η χρήση του για δραστηριότητες εκτός σχολείου.

Το ΑΔΥΜ μόνο από τον παιδίατρο του μαθητή

Το δελτίο συμπληρώνεται αποκλειστικά από τον παιδίατρο του μαθητή. Για το λόγο αυτό, η Ένωση κάνει ισχυρή σύσταση να αποφεύγονται μαζικές επισκέψεις σε Κέντρα Υγείας «σαν σχολική εκδρομή», όπου ο παιδίατρος δεν γνωρίζει το παιδί και απουσιάζει ο γονέας για την ενημέρωση του ιστορικού.

Επίσης ο γονέας οφείλει να ενημερώσει τον παιδίατρο για: χρόνια νοσήματα, αλλεργίες, φάρμακα, νοσηλείες, προβλήματα άσκησης, όρασης ή ακοής, αναπτυξιακές δυσκολίες και κάθε πληροφορία που επηρεάζει τη σχολική ζωή.

Το ΑΔΥΜ δεν αποτελεί πλήρη ιατρική περιγραφή. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει μόνο όσα αφορούν τη συμμετοχή του μαθητή στις σχολικές δραστηριότητες και να τηρεί αυστηρά την εμπιστευτικότητα.

Δεν πρέπει να ζητά λεπτομέρειες του ιατρικού ιστορικού, να κοινοποιεί πληροφορίες ή να κάνει ιατρικές εκτιμήσεις. Εφαρμόζει τις οδηγίες του παιδιάτρου και απευθύνεται στη διεύθυνση όταν χρειάζεται διευκρινίσεις.

Ο παιδίατρος μπορεί να σημειώσει περιορισμούς, ειδικές οδηγίες ή ανάγκη προσαρμογής δραστηριοτήτων. Ο εκπαιδευτικός δεν αγνοεί ούτε επεκτείνει αυθαίρετα τις οδηγίες. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητά διευκρινίσεις από τη σχολική μονάδα.

Σημειώνεται ότι το ΑΔΥΜ δεν είναι ένα απλό έγγραφο Αν υπάρξει νέα διάγνωση, σοβαρή αλλεργία, καρδιολογικό πρόβλημα, τραυματισμός ή νέα φαρμακευτική αγωγή, ο γονέας πρέπει να ενημερώσει τον παιδίατρο αλλά και το σχολείο.

Το ΑΔΥΜ φυλάσσεται από τη σχολική μονάδα σε ασφαλή χώρο και υπόκειται στους κανόνες του ιατρικού απορρήτου. Αυτό σημαίνει ότι η πληροφορία χρησιμοποιείται μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίος για την ασφάλεια του μαθητή.

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