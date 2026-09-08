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08.09.2026 09:23

Έρευνα: 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα

08.09.2026 09:23
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  • Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet Public Health αποκαλύπτει ότι 2,71 δισεκατομμύρια άνθρωποι εκτέθηκαν σε παθητικό κάπνισμα κατά τη διάρκεια του 2023.
  • Το παθητικό κάπνισμα προκάλεσε 1,66 εκατομμύρια θανάτους και 44,8 εκατομμύρια χαμένα έτη ζωής λόγω αναπηρίας σε παγκόσμιο επίπεδο την ίδια χρονιά.
  • Αν και τα ποσοστά έκθεσης μειώθηκαν από το 1990, ο συνολικός αριθμός των εκτεθειμένων ατόμων παρέμεινε σταθερός, αγγίζοντας το 33,9% του παγκόσμιου πληθυσμού.
  • Η ισχαιμική καρδιοπάθεια αναδείχθηκε ως ο κύριος παράγοντας απώλειας υγείας, ενώ τα παιδιά επηρεάστηκαν κυρίως από λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.
  • Τρεις χώρες, η Κίνα, η Ινδία και η Ινδονησία, συγκεντρώνουν σχεδόν το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού που εκτίθεται σε παθητικό κάπνισμα.

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Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «The Lancet Public Health» διαπιστώνει ότι 2,71 δισεκατομμύρια άνθρωποι εκτέθηκαν σε παθητικό κάπνισμα το 2023. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονταν 1,49 δισεκατομμύρια γυναίκες και 767 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 15 ετών.

Την ίδια χρονιά, το παθητικό κάπνισμα ήταν υπεύθυνο για 1,66 εκατομμύρια θανάτους και 44,8 εκατομμύρια χαμένα έτη ζωής λόγω αναπηρίας. Παρέμενε δηλαδή σημαντικός παράγοντας αναπηρίας και πρόωρης θνησιμότητας.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής το Ινστιτούτο IHME του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, μελέτησαν στοιχεία από το 1990 ως το 2023 σε 204 χώρες και περιοχές.

Ενώ τα παγκόσμια ποσοστά έκθεσης σε παθητικό κάπνισμα έχουν μειωθεί από το 1990, ο αριθμός των ατόμων που εκτέθηκαν παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητος.

Συγκεκριμένα, το 2023 το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που εκτέθηκε σε παθητικό κάπνισμα ανερχόταν στο 33,9%.

Στη νοτιοανατολική Ασία, την ανατολική Ασία και την Ωκεανία το ποσοστό έφτασε το 48,4%, με τις γυναίκες σε κάποιες χώρες να εκτίθενται σχεδόν 1,8 φορές περισσότερο από τους άνδρες.

Ο αριθμός των ατόμων που εκτέθηκαν σε παθητικό καπνό έχει σχεδόν διπλασιαστεί στην υποσαχάρια Αφρική από το 1990 και έχει αυξηθεί κατά 72,1% στη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Η Κίνα, η Ινδία και η Ινδονησία αντιπροσώπευαν σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου εκτεθειμένου πληθυσμού (664 εκατομμύρια, 444 εκατομμύρια και 142 εκατομμύρια άτομα να εκτίθενται αντίστοιχα).

Η ισχαιμική καρδιοπάθεια ευθυνόταν για 12 εκατομμύρια χαμένα έτη ζωής λόγω αναπηρίας που αποδίδονται στο παθητικό κάπνισμα, καθιστώντας την τον κύριο παράγοντα απώλειας υγείας το 2023.

Τα παιδιά υφίστανται περισσότερο τις επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος, με τις λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος να προκαλούν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση σε αυτή την κατηγορία πληθυσμού.

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