Άδωνις Γεωργιάδης για θεραπεία του καρκίνου του μαστού: «Κανείς ασθενής χωρίς φάρμακο – Εκτιμώ ότι τελικά δε θα αποσυρθεί, έχουν γίνει ενέργειες»

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Τη διαβεβαίωση ότι δε θα μείνει κανένας ασθενής στην Ελλάδα χωρίς φάρμακο που διαπιστωμένα χρειάζεται, έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση για το ενδεχόμενο απόσυρσης καινοτόμου ογκολογικού φαρμάκου, που αφορά ασθενείς με καρκίνο του μαστού.

Ο υπουργός, επιχείρησε να καθησυχάσει τους ασθενείς, λέγοντας ότι ακόμη κι αν υπάρξει διακοπή του συγκεκριμένου φαρμάκου θα βρεθεί λύση μέσα από το κανάλι του ΙΦΕΤ. Πάντως, εκτίμησε ότι τελικά δε θα υπάρξει απόσυρση του φαρμάκου.

Ειδικότερα, ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Τσίμαρης, με επίκαιρη ερώτησή του προς τον υπουργό ζήτησε ενημέρωση για το πώς θα διασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών στο καινοτόμο ογκολογικό φάρμακο σακιτουζουμάμπη – γκοβιτεκάνη (sacituzumabgovitecan), για το οποίο όπως είπε, δεν υπάρχει υποκατάστατο, καθώς η εταιρεία προτίθεται να διακόψει τη διάθεσή του στην ελληνική αγορά από την 1.1.2027.

Ο βουλευτής επικαλέστηκε ανοιχτή επιστολή προς το υπουργείο της Εταιρείας Ογκολόγων – Παθολόγων Ελλάδας, η οποία «επισημαίνει ότι η απόσυρση της συγκεκριμένης ουσίας ακολουθεί την πρόσφατη απόσυρση άλλων ουσιών και μ’ αυτό τον τρόπο γίνεται ένα μοτίβο το οποίο μας δείχνει ότι υπάρχει κίνδυνος δραστικού περιορισμού της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε θεραπείες οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη κλινική αξία» και το αποδίδει «στην αυξημένη οικονομική επιβάρυνση των καινοτόμων αντικαρκινικών θεραπειών μέσω του clawback».

«Ο ΕΟΦ έχει καταλήξει στην μοναδικότητα του σκευάσματος – Δεν πρέπει να ανησυχεί κανείς»

«Δεν πιστεύω ότι θα αποσυρθεί τελικά», είπε ο υπουργός και πρόσθεσε:

«Έχω ήδη ενεργήσει, υπήρχε πράγματι μια πρώτη απάντηση του ΕΟΦ προς την επιτροπή διαπραγμάτευσης που δεν κάλυπτε νομικά για να προχωρήσουν σε χαμηλότερο clawback- η εταιρία ζητάει καλύτερη τιμή, ισχυρίζεται ότι με το ύψος του clawback, δηλαδή την τιμή που αγοράζει το ελληνικό κράτος, δεν την συμφέρει να πουλάει και θέλει να αποσυρθεί κι έχει δώσει deadline ως τις 31 Δεκεμβρίου. Για να μπορεί η επιτροπή διαπραγμάτευσης να δώσει υψηλότερη τιμή χρειάζεται να έχει τη βεβαιότητα ότι το φάρμακο είναι αναντικατάστατο και η απόσυρσή του από τη φαρμακευτική αγορά θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων».

Σημείωσε πως μετά από μεγάλη συζήτηση μεταξύ των υπηρεσιών, «έχει καταλήξει τελικά ο ΕΟΦ στη μοναδικότητα του σκευάσματος, έχει απαντήσει στην επιτροπή διαπραγμάτευσης, οσονούπω η Επιτροπή θα μιλήσει ξανά με την εταιρεία, άρα προσωπικά η εκτίμησή μου είναι ότι δε θα υπάρξει απόσυρση του φαρμάκου».

Σε κάθε περίπτωση, είπε επικαλούμενος τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα, «δεν πρέπει να ανησυχεί κανένας ασθενής».

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