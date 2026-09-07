Από τη Γερμανία στην Ιταλία και τη Γαλλία: Απλώνεται η σκιά του Πούτιν πάνω από την Ευρώπη

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Η εκλογική νίκη-ρεκόρ της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ την Κυριακή αποτέλεσε ορόσημο όχι μόνο για την άκρα δεξιά, αλλά και για τη γενικότερη στροφή της Ευρώπης απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, επισημαίνει το Bloomberg.

Το αντιμεταναστευτικό κόμμα, γνωστό με το γερμανικό ακρωνύμιο AfD, έχει εκφράσει ανοιχτά τη συμπάθειά του για την προσπάθεια του Ρώσου προέδρου να υποτάξει την Ουκρανία, την ώρα που εκείνος κλιμακώνει την επιθετική του στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν από την ψηφοφορία, η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία για αποτυχημένη επίθεση με drone σε αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο μήνα.

«Η Ρωσία είναι επιθετική και, όπως βλέπουμε στη Λειψία, σε έναν βαθμό πολύ απερίσκεπτη», δήλωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχαελ Μάρτιν, η χώρα του οποίου ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, σε εκδήλωση του Bloomberg στο Δουβλίνο την περασμένη εβδομάδα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Μόσχα «γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη» εντός της ΕΕ. «Αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε», σημείωσε.

Ωστόσο, το φαινόμενο δεν περιορίζεται στη Γερμανία. Στη Γαλλία και την Ιταλία, τη δεύτερη και τρίτη μεγαλύτερη χώρα της ΕΕ αντίστοιχα, λαϊκιστές πολιτικοί προωθούν θέσεις για την Ουκρανία που σε αρκετές περιπτώσεις απηχούν επιχειρήματα της Μόσχας.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του γαλλικού κόμματος Εθνικός Συναγερμός, υποστήριξε ότι η άνευ όρων στήριξη της κυβέρνησής του προς την Ουκρανία θα πρέπει να αντικατασταθεί από μια περισσότερο συναλλακτική σχέση με την εμπόλεμη χώρα.

Τα προβληματικά δημόσια οικονομικά της Γαλλίας επιβάλλουν, σύμφωνα με τον ίδιο, να υπάρχει ανταπόδοση σε αντάλλαγμα για τη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο, το οποίο αντιστέκεται στη ρωσική εισβολή εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια. Ο 30χρονος Μπαρντελά θεωρείται πιθανός πρωθυπουργός σε περίπτωση νίκης της Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Η Λεπέν εξακολουθεί να βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις για την πρόθεση ψήφου στον πρώτο γύρο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους συμμάχους της Ουκρανίας, καθώς η υποστήριξη που παρέχει ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μπορούσε να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

«Πνιγόμαστε στα χρέη. Πνιγόμαστε στα ελλείμματα. Και είναι ανεύθυνο να αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις για δαπάνες και υποσχέσεις οικονομικής στήριξης προς μια χώρα χωρίς καμία εγγύηση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπαρντελά στο Bloomberg TV το Σάββατο, στο Φόρουμ Αμπροζέτι στο Τσερνόμπιο της Ιταλίας.

Στην Ιταλία, ο Ρομπέρτο Βαννάτσι, υπερεθνικιστής πρώην στρατηγός, καταγράφει σημαντική άνοδο στις δημοσκοπήσεις, προβάλλοντας ένα μήνυμα που συνδυάζει την αυστηρή καταστολή της μετανάστευσης με την επιδίωξη ειρήνης με τη Ρωσία στην Ουκρανία. Δημοσκόπηση της Youtrend, στις 4 Σεπτεμβρίου, έδειξε ότι το κόμμα του αποτελεί τη δεύτερη ισχυρότερη πολιτική δύναμη της δεξιάς, μετά τους «Αδελφούς της Ιταλίας» της Τζόρτζια Μελόνι.

«Η αλήθεια δεν βρίσκεται ποτέ εξ ολοκλήρου στη μία πλευρά», δήλωσε ο Βαννάτσι σε συνέντευξή του στο Bloomberg, στο περιθώριο της εκδήλωσης στο Τσερνόμπιο το Σάββατο. «Αντίθετα, υπάρχει μια ολόκληρη σειρά παραγόντων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση αυτών των καταστάσεων. Και πρέπει να τους εξετάζουμε με πολύ πραγματιστικό και αντικειμενικό τρόπο», επισήμανε.

Βεβαίως, η θέση της AfD υπέρ των μαζικών απελάσεων αλλοδαπών έχει οδηγήσει σε απομόνωση του κόμματος από τους Γάλλους και Ιταλούς ομοϊδεάτες του. Η Λεπέν διέκοψε τη συνεργασία με την AfD το 2024, μετά από δηλώσεις βουλευτή του κόμματος ότι δεν θα πρέπει να θεωρούνται εγκληματίες όλα τα μέλη των ναζιστικών SS.

Από την πλευρά της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, το κόμμα της οποίας, οι «Αδελφοί της Ιταλίας», έχει υιοθετήσει στενούς διατλαντικούς δεσμούς, έχει κρατήσει αποστάσεις από την AfD, λόγω και της εγγύτητας του γερμανικού κόμματος με τη Ρωσία.

Ωστόσο, καθώς πιθανοί σύμμαχοι πλησιάζουν στα κέντρα εξουσίας στις πρωτεύουσες των τριών μεγαλύτερων χωρών της Ευρώπης, η Ρωσία δεν δείχνει καμία διάθεση να περιορίσει την επιθετική της στάση.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε τη Γερμανία ότι κινείται προς μια άμεση αντιπαράθεση με τη Ρωσία, επικρίνοντας την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει ορισμένα διπλωματικά γραφεία μετά το περιστατικό με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

«Γενικά, αυτό είναι, ευρύτερα μιλώντας, κατά κάποιον τρόπο η αρχή ενός πραγματικού πολέμου», δήλωσε ο Λαβρόφ, σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν στο Telegram από το ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Vesti.

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