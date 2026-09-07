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07.09.2026 19:18

Ειδήσεις και μπάλα τα πρώτα σε τηλεθέαση του Σαββατοκύριακου (5, 6/9)

07.09.2026 19:18
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Πηγή: Pixabay

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Το μεσημεριανό δελτίο του ΣΚΑΪ το Σάββατο και η απευθείας μετάδοση του αγώνα πρωταθλήματος ΠΑΟ-ΠΑΟΚ ήταν τα πρώτα, ανα ημέρα, σε προτιμήσεις προγράμματα του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο κορυφαίο όλων και με διαφορά ήταν το κυριακάτικο βραδινό μάτς που μεταδόθηκε «ζωντανά» από τον ΣΚΑΪ. Δύο στα δύο δηλαδή στο γουίκεντ για το κανάλι του Φαλήρου.

Οι κλασικές ελληνικές κωμωδίες είχαν τη τιμητική τους στο διήμερο καθώς η «Καφετζού» ήταν τρίτη επιλογή των τηλεθεατών το Σάββατο και η «Θεία από το Σικάγο» ήταν δεύτερη σε προτιμήσεις την Κυριακή.

Το Σάββατο και λόγω εγκαινίων ΔΕΘ έντονη ήταν η εκπροσώπηση των δελτίων ειδήσεων, ενώ τα επεισόδια από το «Σόι σου», ξεχώρισαν στις επιλογές του κόσμου και τις δύο ημέρες.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 20:46
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