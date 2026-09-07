ΕΡΤNews: Ετοιμάζεται και για εκπομπή ο Στάθης – Η Λιόλιου στο κεντρικό δελτίο του Σαββατοκύριακου

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Δια μέσου… προσωρινότητας φαίνεται ότι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNews το Σαββατοκύριακο, θα το παρουσιάζει μόνιμα στο εξής η Αδαμαντία Λιόλιου.

Η δημοσιογράφος εκτός από την συμπαρουσίαση της καθημερινής μεταμεσημεριανής εκπομπής «Χωρίς φίλτρο» με την Βελίκα Καραβάλτσιου, θα είναι εκείνη που εν τέλει προκρίνεται για την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου ειδήσεων ΕΡΤNews/ΕΡΤ1, Σαββάτου και Κυριακής.

Εν τω μεταξύ ο Παναγιώτης Στάθης ετοιμάζεται για εβδομαδιαία εκπομπή η οποία θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, βράδυ, αναφέρουν κύκλοι περι την ΕΡΤ που είναι σε θέση να γνωρίζουν σχεδιασμούς στον τομέα Ειδήσεων/Ενημέρωσης. Προς το παρόν η εκπομπή δεν έχει- οριστικό- τίτλο.

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