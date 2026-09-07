Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Στο επίκεντρο το χαμηλό ύψος, η μεγάλη ταχύτητα και η κλειστή δεξιά στροφή – Τα πιθανά σενάρια που οδήγησαν στην τραγωδία (videos)

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Ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της Αεροπορίας Στρατού, Παντελής Φραγκούλης και ο αντιπτέραρχος ε.α., Θανάσης Παπανικολάου, παρουσίασαν τα πιθανά σενάρια που οδήγησαν στην συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, με το χαμηλό ύψος, τη μεγάλη ταχύτητα και την κλειστή δεξιά στροφή που εκτελούσε το αεροσκάφος να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Αμφότεροι, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισαν ότι ασφαλή συμπεράσματα μπορεί να εξαγάγει μόνο η αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας, με το επίσημο πόρισμα να εκκρεμεί.

Φραγκούλης: «Ελιγμός υψηλών απαιτήσεων»

Ο Παντελής Φραγκούλης επισήμανε ότι το Phantom εκτελούσε έναν ελιγμό υψηλής ακρίβειας, με μεγάλη ταχύτητα, σημαντική κλίση και σε πολύ χαμηλό ύψος.

«Το αεροπλάνο σε αυτό το σημείο έφτανε στα όρια των δυνατοτήτων του. Αν παρουσιαζόταν αστοχία υλικού ή απώλεια ενός από τους δύο κινητήρες, θα ήταν πολύ δύσκολο για το πλήρωμα να αντιμετωπίσει την κατάσταση», ανέφερε.

Μεταξύ των σεναρίων που, κατά τον ίδιο, πρέπει να εξεταστούν είναι μια ξαφνική βλάβη σε κινητήρα ή η πρόσκρουση πτηνού. Επισήμανε, επίσης, ότι πρέπει να διερευνηθεί εάν το αεροσκάφος προσέκρουσε με το φτερό του σε ξύλινο στύλο πριν καταλήξει στο έδαφος.

«Το αεροπλάνο ήταν πολύ βαρύ και βρισκόταν σε κλειστή στροφή, σε πολύ χαμηλό ύψος. Εάν έχασε απότομα ύψος, τα περιθώρια αντίδρασης ήταν ελάχιστα», εξήγησε.

Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε το σύστημα εκτίναξης

Ο πραγματογνώμονας αναφέρθηκε και στο ερώτημα γιατί οι δύο χειριστές δεν χρησιμοποίησαν τα εκτινασσόμενα καθίσματα.

Όπως εξήγησε, όταν ένα αεροσκάφος βρίσκεται σε κλειστή στροφή και με μεγάλη κλίση, η εκτίναξη δεν γίνεται κατακόρυφα αλλά προς την πλευρά της κλίσης. Σε συνδυασμό με το εξαιρετικά χαμηλό ύψος, οι πιθανότητες ασφαλούς εγκατάλειψης περιορίζονται δραματικά.

«Σε μια τέτοια θέση είναι πολύ δύσκολο να σωθεί το πλήρωμα. Αν το αεροσκάφος είχε βρεθεί ξαφνικά πολύ χαμηλά, δεν υπήρχε ουσιαστικά χρόνος», σημείωσε.

Ο κ. Φραγκούλης εκτίμησε ακόμη ότι οι χειριστές ενδέχεται να επιχείρησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να κατευθύνουν το αεροσκάφος μακριά από τους θεατές και τις κατοικημένες περιοχές.

Παπανικολάου: Πιθανή λανθασμένη εκτίμηση της τροχιάς

Ο αντιπτέραρχος ε.α. Θανάσης Παπανικολάου απέφυγε επίσης να εξαγάγει πρόωρο συμπέρασμα, επισημαίνοντας ότι η έρευνα πρέπει να εξετάσει τόσο το ενδεχόμενο τεχνικής αστοχίας όσο και τον ανθρώπινο παράγοντα.

«Στο βίντεο βλέπουμε ένα Phantom να πετά σε πολύ χαμηλό ύψος και με πολύ μεγάλη ταχύτητα, να εκτελεί δεξιά στροφή με σημαντική κλίση και στη συνέχεια να ακολουθεί καθοδική πορεία, χωρίς να προλαβαίνει να ανακτήσει ύψος πριν από την πρόσκρουση», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα από τα σενάρια που πρέπει να διερευνηθούν αφορά ενδεχόμενη λανθασμένη εκτίμηση της τροχιάς ή καθυστερημένη έναρξη της διαδικασίας επαναφοράς του αεροσκάφους από την κλίση και την κάθοδο.

«Η μεγάλη ταχύτητα, το χαμηλό ύψος και η σκληρή στροφή μπορεί, σε συνδυασμό, να αποδείχθηκαν καθοριστικά», υπογράμμισε.

Δεν διαθέτει «μαύρο κουτί»

Ο κ. Παπανικολάου διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος δεν διαθέτει καταγραφέα δεδομένων πτήσης, το γνωστό «μαύρο κουτί».

Τόνισε, ωστόσο, ότι η επιτροπή έχει στη διάθεσή της πλήθος άλλων στοιχείων που μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλές πόρισμα.

«Υπάρχουν πολλά βίντεο, τα συντρίμμια και οι συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Είναι τόσα πολλά τα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε είναι βέβαιο ότι θα εξαχθεί το σωστό συμπέρασμα», ανέφερε.

«Η ηλικία δεν σημαίνει ότι το αεροσκάφος δεν ήταν αξιόπλοο»

Και οι δύο ειδικοί απέρριψαν την άποψη ότι η ηλικία του Phantom αποτελεί από μόνη της ένδειξη πως το αεροσκάφος δεν ήταν κατάλληλο να πετάξει.

Ο Παντελής Φραγκούλης τόνισε ότι η συντήρηση των στρατιωτικών αεροσκαφών είναι εξαιρετικά λεπτομερής και ότι πριν από κάθε πτήση πραγματοποιούνται εκτεταμένοι τεχνικοί και επιχειρησιακοί έλεγχοι.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Θανάσης Παπανικολάου υπογράμμισε ότι «στην Πολεμική Αεροπορία δεν πετά τίποτα χωρίς να έχει ελεγχθεί», σημειώνοντας ότι τα πληρώματα και οι τεχνικοί διαθέτουν πολύ μεγάλη εμπειρία στον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους.

«Όσο παλιό και αν είναι ένα αεροσκάφος, το προσωπικό που το χρησιμοποιεί επί δεκαετίες γνωρίζει σε βάθος τα χαρακτηριστικά του και τον τρόπο αντιμετώπισης πιθανών βλαβών», πρόσθεσε.

Η συζήτηση για τις αεροπορικές επιδείξεις

Ερωτηθείς εάν μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας πρέπει να συμμετέχουν σε διοργανώσεις όπως το Athens Flying Week, ο κ. Παπανικολάου εκτίμησε ότι πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο πρέπει να εξεταστεί από την Πολιτεία και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι τα πληρώματα που συμμετέχουν σε τέτοιες επιδείξεις είναι έμπειρα και εκπαιδευμένα, ενώ τα αεροσκάφη περνούν από όλους τους απαιτούμενους ελέγχους πριν λάβουν άδεια πτήσης.

Ο Παντελής Φραγκούλης σημείωσε από την πλευρά του ότι οι χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας εκπαιδεύονται να πετούν σε εξαιρετικά χαμηλά αλλά και πολύ μεγάλα ύψη, καθώς αντίστοιχοι απαιτητικοί ελιγμοί αποτελούν μέρος της επιχειρησιακής τους εκπαίδευσης.

Η τελική απάντηση για το τι οδήγησε στη συντριβή θα δοθεί από την αρμόδια επιτροπή, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν μέχρι τότε ανοιχτά.

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