Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί γνωστούς χυμούς από την αγορά

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Στην ανάκληση φυσικών χυμών προχώρησε ο ΕΦΕΤ καθώς εντοπίστηκε μούχλα μέσα στα μπουκάλια.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, πρόκειται για παρτίδες του φυσικού χυμού με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου όπου διαπιστώθηκε η «ανάπτυξη ευρωτίασης μαύρης χροιάς στο εσωτερικό του στομίου του μπουκαλιού».
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας καταναλωτή, διαπίστωσε την ανάπτυξη ευρωτίασης μαύρης χροιάς στο εσωτερικό του στομίου του μπουκαλιού των κάτωθι προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ που εδρεύει στο 3ο χλμ Κουφαλιών – Προχώματος, ΤΚ 57100 Κουφάλια.
Συγκεκριμένα πρόκειται για:
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε από την εταιρεία την άμεση ανάκληση/απόσυρση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικοί έλεγχοι.
Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.
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