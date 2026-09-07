search
ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 15:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2026 14:37

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί γνωστούς χυμούς από την αγορά

07.09.2026 14:37
chimos-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στην ανάκληση φυσικών χυμών προχώρησε ο ΕΦΕΤ καθώς εντοπίστηκε μούχλα μέσα στα μπουκάλια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, πρόκειται για παρτίδες του φυσικού χυμού με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου όπου διαπιστώθηκε η «ανάπτυξη ευρωτίασης μαύρης χροιάς στο εσωτερικό του στομίου του μπουκαλιού».

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας καταναλωτή, διαπίστωσε την ανάπτυξη ευρωτίασης μαύρης χροιάς στο εσωτερικό του στομίου του μπουκαλιού των κάτωθι προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ που εδρεύει στο 3ο χλμ Κουφαλιών – Προχώματος, ΤΚ 57100 Κουφάλια.

Συγκεκριμένα πρόκειται για:

  • πορτοκάλι 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένο χυμό, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως 16/9/26, LOT 215.6
  • πορτοκάλι 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένο χυμό, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml, του 1L και του 1,5L, ανάλωση έως 24/9/26, LOT 223.6
  • 9 φρούτα 7 βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς & μη συμπυκνωμένο πουρέ, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως 12/9/26, LOT 211.6
  • 9 φρούτα 7 βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς & μη συμπυκνωμένο πουρέ, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως 16/9/26, LOT 215.6
  • 9 φρούτα 7 βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς & μη συμπυκνωμένο πουρέ, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι του 1L, ανάλωση έως 18/9/26, LOT 217.6
  • μήλο πορτοκάλι καρότο, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml,ανάλωση έως11/9/26, LOT 210.6
  • μήλο πορτοκάλι καρότο, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως16/9/26, LOT 215.6

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε από την εταιρεία την άμεση ανάκληση/απόσυρση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Έδειρε και απείλησε με μαχαίρι τη μητέρα του γιατί… «επηρεάστηκε από σειρές» που έβλεπε

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε έξι Περιφέρειες

Φωτιά στην Κόνιτσα: Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς, αλλά η μάχη συνεχίζεται για 8η ημέρα 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ypertasi_1805_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Υπέρταση: Επηρεάζεται από την υψηλή θερμοκρασία και την υγρασία;

PEUGEOT408_3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Peugeot 408: Εντυπωσιακό και στην εμπορική του πορεία! (photos)

lumiere-summit_0709_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Γαλλία: Πρωτοφανής διεθνής σύνοδος κορυφής για το μέλλον του κινηματογράφου – Οι απειλές της Τεχνητής Νοημοσύνης και των πλατφορμών

ospria-new
ΥΓΕΙΑ

Ποια όσπρια «ρίχνουν» την πίεση και προστατεύουν την καρδιά

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Σε σοκ ο Μερτς από την πανωλεθρία στη Σαξονία-Άνχαλτ: «Το CDU βιώνει μια τεκτονική αναταραχή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis el kaabi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελ Καμπί: Η επέμβαση, η στήριξη Μαρινάκη και το μήνυμα «θα γυρίσω δυνατότερος»

kairos thalassa 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από 30 °C - Πρόγνωση Αρναούτογλου

tsipras-marda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ μαζί με την σύζυγο του Πέλκα, Κυβέλη Μάρδα

Tanagra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τανάγρα: Ποιος θα πληρώσει το τίμημα όταν η Πολεμική Αεροπορία γίνεται σκηνή μιας ιδιωτικής γιορτής που εξελίχθηκε σε τραγωδία;

liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ούτε 30 ευρώ καθαρά για τους δημοσίους υπαλλήλους και αυτά από το τέλος του 2027

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 15:12
Χωρίς κατηγορία

Υπέρταση: Επηρεάζεται από την υψηλή θερμοκρασία και την υγρασία;

PEUGEOT408_3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Peugeot 408: Εντυπωσιακό και στην εμπορική του πορεία! (photos)

lumiere-summit_0709_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Γαλλία: Πρωτοφανής διεθνής σύνοδος κορυφής για το μέλλον του κινηματογράφου – Οι απειλές της Τεχνητής Νοημοσύνης και των πλατφορμών

1 / 3